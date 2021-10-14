Perkotek kollu ve akordiyon bariye

Kollu Bariyer Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Kollu bariyer araç geçişlerinin olduğu otoparklarda kullanılan, hemen hemen her alanda ihtiyaç olan bir kontrollü araç geçiş ünitesidir. Günümüzde yoğunlaşan araç fazlalığı ve otopark sorunları kollu bariyer ihtiyacını arttırmıştır.

Avm, binalar, kamu kurumları, hastaneler başta olmak üzere kullanım alanları oldukça geniştir. Otopark girişlerine takılan bu kollu bariyer her aracın geçişini değil, sadece istenilen aracın geçmesine olanak sağlar.

Kollu bariyerler takım olarak ana gövde, kol, karşı ayak ve fotoselden oluşur. Araçların geçeceği yerin boyutuna göre kol uzunluğu farklılık gösterir. Teleskopik kol olduğundan dolayı 3 metre ile 6 metre arası ayarlanabilir. Karşı ayak ise kolun kapandığı andaki bitiş noktasına montaj yapılır. Amacı ise kol kapandığında çatal ayağın üstüne oturarak kolun yükünü alması ve bariyerin daha uzun ömürlü olmasıdır. Karşı ayağın bir diğer kullanım sebebi ise fotoselin takılmasıdır. Fotoseller 1 takım olarak iki adetten oluşur. Montaj sırasında merkez fotosel bariyer gövdesine montajlanır ve anakart bağlantıları yapılır. Diğer yardımcı fotosel ise karşı ayağa montajlanır. Fotoseller kızılötesi sinyal ile haberleşirler. Bu yüzden fotoseller takıldığında karşılıklı olarak birbirini görmeleri gerekmektedir.

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Fotosellerin amacı arada bir araç varken kolun kapanmamasını sağlamaktır. İşleyiş olarak, bariyer kolu açıldığında ve araç geçiş yaptığında fotoseller arasında haberleşme kesilir ve bariyer araç geçişini anlar. Araç geçişi tamamlanıp fotoseller birbirini gördüğünde kol kapanır. Bariyerlerin otomatik kapanma özelliği vardır. Yapılan ayar sonrasında, bariyer açıldıktan sonra, kol açıkken ve fotoseller birbiriyle haberleştiği zaman otomatik kapanma için geri sayım başlar. Mesela 5 saniye olan otomatik kapanma süresi dolduğunda hala fotoseller birbirini görüyorsa geçiş olmadığı anlaşılır ve kol kapanır. Ancak geri sayımda oto kapanmaya 3 saniye kala araç geçişi olursa fotosellerin haberleşmesi kesilir ve oto kapanma süresi tekrar baştan 5 saniyeden saymaya başlar. Akordiyon bariyerlere loop sensör bağlanarak otoparktan çıkışlarda araç yaklaştığında otomatik bariyerin açılması sağlanabilir. Çıkış bariyerine yakın yere aracın tam üstüne geldiğinde açılmasını istediğimiz yerde loop sensör kabloları zemine döşenir. Araç üstüne geldiğinde loop sensör bariyere tetik verir ve bariyer açılır.

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Akordiyon ve otopark bariyerlere ek modül olarak en çok kullanılan sistem OGS’ dir. Ogs kullanıldığında bariyer anakartına panel denilen modül bağlanır. Araçların geçiş yaptığı noktalara ise etiket okuyucu antenler takılır. Araçlara ise özel kodlanmış antenlerin okuyacağı etiketler dağıtılır ve camlara yapıştırılır. Araçlara takılan etiketler aynı zamanda panele gönderilir ve yazılım aracılığı ile yetki ayarları yapılır. Daha sonra araç bariyere yaklaştığından anten etiketi okur ve panele gönderir. Panel, okutulan etiketin yetkisi varsa bariyere tetik gönderir ve bariyer açılır. Akordiyon bariyer eklenen bu ek modüllere göre değişkenlik gösterir.

Akordeon bariyerler katlanıp açılabilecek özelliğe sahip olup alüminyumdan imal edilmiştir. Her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Plastik dayanıklı tekerlekleri akordiyon bariyerlerin uzun süre hizmet vermesini sağlar.

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Şifreli Kapı Kilidi Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Şifreli kapı kilitleri, kapılardan herkesin geçmemesi için kullanılan geçiş kontrol sistemidir. Bu kilitler sayesinde kapılara kısıtlama koyulabilir. Sadece yetkisi olan kişiler geçiş yapabilir. Şifreli kapı kilitleri kilit ve cihazdan oluşmaktadır. Kapıya takılacak kilit modeli ikiye ayrılır. Bir tanesi kapı dilinin karşısına takılan elektronik kilit dediğimiz modellerdir. Bir diğeri ise manyetik cam kilidi dediğimiz kapı gövdesine ve kanata karşılığı takılan modeldir. Kapı kilitlerinin çalışması için buna bağlı şifreli cihaz bağlanır. Kilitlere bağlanan cihazlar online veya offline mod olarak çalışabilir.

Online mod çalışan cihazlar için birde Access yazılımına ihtiyaç vardır. Bu yazılım sayesinde ip tabanlı çalışan cihaz programa eklenir. Programda yapılan parametre ayarları ile kapıdan geçebilecek yetkili kişiler belirlenir ve gruplar oluşturulur. Şifreli kapı kilidi sisteminde kişi şifresini girdiği zaman şifre cihazı direk kapıyı açmaz, gider yazılıma sorar. Eğer yazılımda geçiş yetkisi var ise kapı açılır. Program anlık geçiş kısmında anlık geçiş yapan kişiler online olarak anlık görülür. Ayrıca program üzerinden kapı geçiş raporları alınabilir. Kim ne zaman, hangi kapıdan, saat kaçta geçmiş veya geçiş yetkisi olmayan personeller listelenip, excele aktarılabilir veya çıktı alınabilir.

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Birde offline mod çalışan cihazlar vardır. Bu cihazlar herhangi bir yazılıma bağlı çalışmaz. Şifreyi bilen herkes şifreyi girer ve kapı açılır. Offline çalışan cihazlarında log tutan ve tutmayan modelleri vardır. Eğer geçiş yapan kişilerin loglarının daha sonra cihazdan alınıp incelenmesi isteniyorsa log tutan model kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulan her alanda sorunsuz çalışan şifreli kapı kildi montajı oldukça basittir. Kullanım kılavuzdan herkes rahatlıkla montaj yapabilir. Daha detaylı bilgi için perkotek.com adresini ziyaret edebilirsiniz.