Saç ekimi için dikkat edilmesi gerekenler – Smile Hair Clinic

Mutlaka hastane koşullarında yapılmasına özen gösterilerek uzman bir kişi tarafından sürecin yönetilmesi önem taşır. Doğal bir görünüm kazanması amacıyla mutlaka yapılacak işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması gereklidir. Doğru yöntemler doğru hastalara uygulanırsa operasyon başarısı artacaktır.

Saç Ekimi

Kalıcı ve doğal görünüm kazandıran saçsız olan alana ya da kellik sorunu yaşanan bölgelere saçların nakledilmesi işlemleri saç ekimi,olarak adlandırılır. Mikro cerrahi teknikleri kullanılarak yapılan saç ekiminde hastanın kendi sağlıklı saçlarının nakli gerçekleşir.

Kalıcı bir şekilde çözüm sunulan saçların nakli son derece sağlıklı ve güvenli olan cerrahi operasyonlardır. Operasyon başarısı doğru tekniklerin doğru kişilere uygulanması ve kişilerin sağlıklı saçlarının ekilebilir durumda olmasıdır.

REKLAM

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekim uygulamalarında öncelikle sağlıklı saç köklerinin ensede yer alması önem taşır. Bu bölgeden alınan sağlıklı kökler nakledilmek üzere alana mikro iğneler kullanılarak ekilir. Lokal anestezi kullanılarak yapılan operasyon hastanın durumuna göre birkaç seans sürebilir. Acı ya da ağrı hissetmeyen hasta gündelik yaşamına hemen dönebilir ve herhangi bir iyileşme süresine ihtiyaç duyulmaz.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç kaybı ya da saç seyrelmesi 50 yaş üzeri kadın ya da erkek fark etmeden herkeste görülebilir. Bu kozmetik sorunu yaşayan ve uzman kişilerin uygun gördüğü herkes saç ekimi işlemlerinden faydalanabilir. Kadın ya da erkek fark etmeden uygulanabilen ekim uygulamaları için günümüzde 50 yaş üzeri erkekler daha çok ihtiyaç duyarlar.

REKLAM

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Ekim sırasında uygulanan aşamalar öncelikle saç çizgisinin ve ekim yapılacak alanın çizilmesidir. Bu alana sağlıklı ense köklerindeki saçlar alınarak kanallar açılır. Kanallar yardımıyla mikro iğneler kullanılarak saç kökleri saç olmayan bölgeye nakledilerek işlem tamamlanır.

Saç Ekimi Öncesi

Doğru yöntemler belirlendikten sonra cerrahi bir uygulama olmasından dolayı uzman kişi hasta hikâyesi hakkında bilgilendirilmelidir. Saç ekimi fiyatları açısındansaç nakli operasyonlarının öncesinde uzman kişilere muayene olunması ve tercih edilecek olan yöntemlerin belirlenmesi önem taşır.

Lokal anestezi uygulanacağından herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmayıp süreç hakkında detaylı bilgi alınması yeterli olacaktır. Operasyon sonrasında belirli bir süre kafada hissizlik, karıncalanma ve uyuşukluk görülebilir. Bu durum geçici olup normal olduğu konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

REKLAM

Saç Ekimi Sonrası

Her ihtimale karşı iki gün süreyle duş almadan dinlenme önerilirken uzman hekimlerin önerdiği zamanlarda pansumanlar ihmal edilmeden yaptırılmalıdır. Saç ekimi fiyatları özelindesaç nakli uygulamaları lokal anestezi altında yapıldığından ve herhangi bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmamasından dolayı aynı gün gündelik yaşama geri dönülebilir. İlk günler bandajlı olan bölgelere dokunmamak, ekim yapılan alana su değmesini önlemek gerekli iken şok dökülmelerin yaşanacağı bilinmelidir. 2 gün sonra duş alınarak sarılı olan bölgedeki bandajlar alınır.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi için tercih edilen yöntemler hastalar için ayrı bir öneme sahiptir. Kişiden kişiye değişiklik gösteren tedavi süreci saç ekimi fiyatları,üzerinde de etkili olacaktır. Bu nedenle mutlaka işlemlerden önce karar aşamasında görüşme sağlanmalı ve detaylı bilgilerin alınması gereklidir.

REKLAM

Tercih edilen yöntem, hasta durumu, saçsız alan genişliği, hastane ortamı ve uygulamayı yapacak kişinin uzmanlık alanı gibi etkenler maliyetlerin değişken olmasına neden olacaktır. Maliyetlerin belirlenmesi ve sürecin kişilere özel olarak planlanması için mutlaka muayene olunması gereklidir.

https://www.smilehairclinic.com/sac-ekimi/ hakkında bilgi için hemen tıklayın.