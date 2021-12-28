Saç ekiminde en çok hangi saç ekimi yöntemleri kullanılıyor?

Özellikle erkek tipi saç dökülmesinin giderek yaygınlaşması saç ekim yöntemlerine olan talebi artırıyor. Dolayısıyla saç ekimi tedavileri saç dökülmesine karşı en çok tercih edilen seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden saç dökülmesine karşı önlem almak isteyen birçok kişi soluğu İstanbul’daki saç ekim kliniklerinde buluyor. Peki kliniklerde saç ektirmek isteyen kişileri hangi saç ekim yöntemleri karşılıyor? İstanbul’da en çok tercih edilen saç ekim merkezlerinin hangileri ilk sıralarda yer alıyor?

Saç dökülmesi yaşayan kişilerin çözüm yolu: Saç ekimi!

Saç kökü nakli olarak da adlandırılan saç ekimi, kişinin kendinden alınan kıl köklerinin problemli bölgeye nakledilmesini ifade ediyor. Saç ekiminde nakledilecek kıl kökleri ise sağlıklı ve dökülme ihtimali olmayan saç tellerinden seçiliyor. Uzman hekimler tarafından uygulanan saç ekimi tedavisi, çoğu zaman kişilerin önceki halinden daha gür ve sık saçlar elde etmesine kapı aralıyor. Bu sayede saç ekimi yaptıran kişiler ise hem saç dökülmelerine karşı önlem anlamış oluyor hem de kellik veya saç boşluklarını doldurarak doğal bir görünüme sahip oluyorlar. Teknolojinin hızla gelişmesi ise bahsi geçen saç ekim tekniklerini gün geçtikçe artırıyor. Saç dökülmesinden doğan kellikleri ortadan kaldırmak da bir o kadar pratik ve kalıcı işlemlere dönüşüyor. Peki en sık kullanılan saç ekim tedavileri nelerdir?

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En çok kullanılan saç ekimi teknikleri nelerdir?

Saç ekimi yaptırmak isteyen hastalar için günümüz teknolojiyle uygulanan birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Fakat her saç ekimi tekniği aynı prosedürlerle ilerlememenin yanı sıra aynı sonuçları da vermiyor. Dolayısıyla saç ekimi yöntemlerinde en pratik ve kalıcı çözümü sunan saç ekimi teknikleri daha sık kullanılıyor. Bu teknikler arasında ise FUE ve DHI teknikleri ilk sıralarda yer alıyor. Her iki saç ekim yönteminde de doner bölgeden alınan saç köklerinin var olan saç boşluklarına uygulanması esas alınıyor olsa da saç ekimi tedavisi sürecinde uygulanan farklı ufak kriterler nedeniyle çeşitli noktalarda ayrışıyorlar. Peki FUE ve DHI saç ekimi yöntemleri nelerdir? Birbirlerinden ayrışmasına neden olan saç ekimi prosedürleri arasında neler yer alır?

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Saç ekiminin temeli: FUE Tekniği

Saç ekimi tedavileri arasında en sık kullanılan yöntemlerin başında FUE tekniği geliyor. FUE tekniği donör bölgeden özel cerrahi cihazlar aracılığıyla alınan saç kılı köklerinin hiposol ve izotonik sıvılarında bekletilerek saçsız bölgeye nakledilmesiyle gerçekleştiriliyor. Çoğu saç ekimi yönteminin aslında temelinin dayandığı FUE tekniği, hem alınan saç kılının yapısının bozulmadan diğer bölgeye nakledilmesini sağlıyor hem de bağımsız bir bölgeden kıl kökü alınması olanaklı hale getiriyor. Saç ekimi sürecine uygun olarak, uyuşturulan kafa derisinden kıl köklerinin tek tek toplanmaya başlayarak işleyen FUE tekniği, ekim yapılacak alana birçok kanal açtıktan sonra organik bir dağılımla ekim yapılmasıyla gerçekleşiyor. Yıllar içinde gelişmeye devam eden saç ekiminin bir numaralı tekniği olan FUE yöntemi, hem doğal hem de kalıcı sonuçlar elde edilmesine kapı aralarken, aynı zamanda DHI saç ekimi tekniğinin ortaya çıkmasına ışık yakarak da cerrahiye yeni bir boyut kazandırıyor.

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DHI saç ekimi yönteminin avantajları bitmiyor!

DHI olarak adlandırılan Direct Hair Implantation saç ekimi yöntemi, FUE tekniğinde olduğu gibi donör bölgeden tek tek alınan kıl köklerinin diğerlerinden farklı olarak doğrudan saçsız bölgeye nakledilmesiyle gerçekleştiriliyor. Tıraşsız saç ekimi olarak da bilinen DHI yöntemi, uygulama şeklinden dolayı da kadın hastalar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Cerrahi işlemlerden önce kafanın tamamen anesteziyle uyuşturulmasının ardından başlayan tedavi süreci, daha öncesinde toplanan kıl köklerinin kanal açılmasına gerek kalmadan direkt olarak hedef bölgeye nakledilmesiyle devam ediyor. Saçsız kalan boşluklara farklı cerrahi aletlerle kıl köklerinin aktarımının tamamlanmasının ardından ise işlem sonlanıyor. DHI saç ekimi yönteminin ardından oluşan yaraların diğer tekniklere göre daha hızlı iyileşme süresine sahip olması, enfeksiyon riskini aza indirgemesi ve tıraşsız gerçekleştirilmesi gibi nedenlerle saç ekimi yaptıracak kişilere birçok avantaj sağlıyor.

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DHI ve FUE saç ekimi fiyatları nelerdir?

DHI ve FUE tekniği her ne kadar aynı temelden türese de tedavi sırasında uygulanan prosedürler gereği birbirinden ayrışıyor. Tam da bu nedenle aralarında saç ekimi kliniklerine göre değişen,saç ekimi fiyatlarında farklılıkları ortaya çıkıyor. DHIH saç ekimi yöntemi FUE tekniğine kıyasla daha maliyetli fiyatlarla uygulanıyor. Hem Choi Pen ve uçlar hem de işçilik detayları DHI saç ekiminin fiyatını daha da yükseltiyor. FUE saç ekimi tekniği ise gerek yöntem gerekse daha temel adımlarla ve maliyetsiz prosedürler ilerlediği için daha uygun ücretlerle gerçekleştirilebiliyor. Saç ekimi yaptırmak için İstanbul’a gelen birçok kişi ise tedavi sürecine ayırdığı birikimini en uygun ve doğru kliniği seçmek için arayışa giriyor. Bu noktada saç ekimi yaptırmak isteyen hastaları İstanbul’da birçok saç ekim kliniği karşılıyor. Fakat hastalarının hassasiyet ve ihtiyaçlarını önceliklendiren saç ekim merkezleri diğerlerinden bir adım öne çıkıyor.

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İstanbul’un en iyi saç ekim merkezleri hangileri?

Gerek yurt dışı gerekse şehir dışından saç ektirmek için İstanbul’a gelen hastaları pek çok seçenek karşılıyor. Fakat ziyaretçileri için en doğru fikir ve yöntemi uygulayan saç ekim klinikleri tercih listesinde her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Medhair Clinic ise bu noktada İstanbul’un en çok ziyaret edilen saç ekim merkezlerinden biri oluyor. İlk görüşme ve muayene aşamalarını da ziyaretçilerinin düşüncelerine önem vererek tedavi sürecine dahil eden Medhair Clinic, saç ekimi İstanbul,seçenekleri ve en iyi saç ekimi merkezleri arasında vazgeçilmez bir adres oluyor. Eğer siz de saç ektirirken uygun fiyatlarla kalıcı çözümlere ulaşmak istiyorsanız Medhair Clinic adresinden iletişime geçebilirsiniz.