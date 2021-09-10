Sakal Ve Bıyık Ekimi Artık Daha Konforlu! Este Favor Sakal Ekimini Anlattı

Son zamanlarda erkekler arasında sakal ekimi ve bıyık ekimi uygulamalarına ciddi oranda talep artışı görülmektedir. Erkekler için önemli bir yeri bulunan sakal ve bıyık varlığının, çeşitli nedenlere bağlı olarak kısmi ya da tümden kaybedilmesi, psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabileceği bilinmektedir. Ancak başarılı sakal ekimi ve bıyık ekimi ile kaybedilen sakal ve bıyığın yerine konabildiğini belirten Este Favor Klinik, bu durumun artık erkeklerin korkulu rüyası olmaması gerektiğini vurgulayarak sakal ekimine dair detayları anlattı…

Sakal ve bıyık neden dökülür?

Saç dökülmesi gibi sakal ve bıyık dökülmesi de erkekler arasında sıkça karşılaştığımız ve Este Favor Klinik bünyesinde başarılı sonuçlar ortaya çıkarttığımız durumlardan biridir. Peki, ama sakal ve bıyık kaybı hangi durumlarda karşımıza çıkıyor? Öncelikle bu soruya cevap arayarak kişinin sakal ve bıyık kaybına yönelik başarılı adımlar atabiliriz. Erkeklerde sakal ve bıyık kaybına yol açan nedenler arasında;

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· Kalıtsal problemler,

· Stres faktörü,

· Yanlış beslenme uygulamalar,

· Kullanılan ilaç ya da ilaçlar

· Aşırı alkol tüketimi,

· Hormonal bozukluklar,

· Bakım malzemelerinin yanlış kullanılması,

· Yanlış tıraş uygulamaları

Erkeklerde sakal ve bıyık kaybına yol açan yaygın nedenler olarak görülüyor.

Sakal ekimi nedir?

Erkekler arasında önemli bir yere sahip olduğu bilinen sakal ve bıyığın, kaybında ve yokluğunda psikolojik sorunların ortaya çıkmasının olası olduğunu gösteren çalışmalar, sakal ve bıyık ekimi ile bireyin kendisini daha iyi hissettiğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalara göre erkeklerin %73’ünün sakal ve bıyık endişesi yaşadığını da gösteriyor.

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Sakal ektirme ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılardan söz edelim. Sakal ektirme uygulamasında çoğunlukla bireyin sakal yoğunluğu fazla olan alanlardan özel yöntemlerle, kıl köklerine zarar vermeksizin toplanan kıl kökleri seyrek bölgelere ekilmektedir. İşlem esnasında bireye ait olan kıl kökleri kullanıldığından ötürü doğal sonuçlar elde edilmektedir. Ancak işlemin doğal olmasını sağlayan tek parametre kıl kökünün kişinin kendinden alınıyor olması değildir. Kıl kökünün toplanması, ekim sıklığı, ekim yönü ve daha birçok parametre sakal ekimi doğallığını doğrudan etkiler.

Sakal ektirme işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle sakal yapısının saç ile aynı olmadığını, sakal yapısının, şeklinin ve sıklığının bireyler arasında farklılık gösterdiğinin altını çizelim. Sakal ya da bıyık kaybı durumunun ne derecede kişiyi etkileyeceği ise yine kişinin sakal ve bıyık beklentisine göre değişmektedir. Sakalları seyrek olan bir erkek bu durumdan herhangi bir rahatsızlık hissetmezken yoğun sakallara sahip olup genel sakal kaybı ile karşı karşıya kalan bir bireyin bu durumdan daha fazla etkilenmesi ise olağandır.

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Este Favor klinik olarak; sakal ekimi ve bıyık ekimi uygulamalarında da yine diğer uygulamalarımızda olduğu gibi son teknoloji ekipmanlar ve başarılı bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek %99 başarı oranı ile konforlu sakal ekimi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Genel olarak bir sakal ektirme işleminin süreçlerini şu sıralama ile anlatabiliriz.

Sakal ekimi işlemine başlamadan evvel bireyin arzu ettiği sakalın nasıl olacağı hakkında konusunda uzman ekibimiz ile karşılıklı bir konuşma yapılarak fikir birliğine varılır. Hastamız için en uygun olan ve içine sinen sakal şekli kararlaştırıldıktan sonra ne yoğunlukta sakal ekimi gerçekleştirileceği ve ekim açıları da belirlenir. İşlemin başarılı olmasında, işlem öncesi tüm detayların belirlenmiş olması büyük bir rol oynar. Hatta klinik seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden bir tanesinin de işlem öncesinde alınan kararlarda tüm ayrıntıların netleştirilmesi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Sakal ektirme işleminde operasyon öncesi ekim yapılacak alan işaretlenir ardından ortaya çıkan bilgiler bilgisayar ortamına geçirilip sakal ekimi tamamlandıktan sonra hastanın nasıl bir görünüme kavuşacağı gösterilir. FUE sakal ekim işlemi lokal anestezi uygulaması ve sedasyon uygulaması ile gerçekleştirilip işlemin yoğunluğuna göre 2 ila 4 saat arasında işlem süresi gerekir.

FUE tekniği ile gerçekleştirilen sakal ekimi işleminde ağrı duyumu ile karşı karşıya kalınmaz. Operasyon sonrası kök ekimi gerçekleştirilen alanda kabuklanma meydana gelir. Bu iyileşme göstergesi olup endişe edilmemesi gerekir. Operasyon sonrasında iğle batırılan alanlarda nokta biçiminde kanlanmakta meydana gelip bu alanlar zamanla kabuk bağlar.

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Sakal ekimi işlemini gerçekleştirmek için seçilebilecek donör bölgeler; sakal altı, göğüs bölgesi, ense altı bölgesi varsa elmacık kemiği üzerindeki kıllardır. Elmacık kemiğin üzerinde ki kıllar erkek için pek hoş karşılanmadığından genellikle burada yer alan kıl kökleri ekim bölgesine nakledilir.

Kimler sakal ekimi yaptırabilir?

Günümüzde erkekler; sakal ya da bıyık kaybı yaşamaksızın yalnızca estetik kaygılarla sakal ve bıyık ekimi işlemi için talepte bulunmaktadır.

Sakal ekimi işlemine erkeklerde hormonların dengelendiği 20 - 22 yaşlarında bu işlem uygulanmaya başlanmaktadır. Bu belirlenmiş olan yaş aralığından ufak kişilerde hala sakal çıkışı olabileceğinden ötürü sakal ekimi işlemi önerilmemektedir. Yaş sınırı haricinde sakal ekim işlemi için tam uygunluk ise yine doktor muayenesi sonucunda belirlenmektedir. Bunun yanı sıra iğne fobisine sahip olan kişilere farklı lokal anestezi işlemi de uygulanabileceğini belirtmiş olalım.

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