Özel Şefkat Eli 2021 Kurban Vekalet Fiyatını Duyurdu
ÖZEL

Şefkat Eli 2021 Kurban Vekalet Fiyatını Duyurdu

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, 2021 yılı kurban organizasyonu için Yurtdışı kurban bağışı vekalet bedelini 800 TL, olarak duyurdu.

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Şefkat Eli 2021 Kurban Vekalet Fiyatını Duyurdu
Şefkat Eli 2021 Kurban Vekalet Fiyatını Duyurdu

Şefkat Elinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı vacip kurban organizasyonu kapsamında Bu Kurban içim Rahat sloganıyla 4 kıtada 50 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda Şefkat Eline verilecek kurban vekaletleri sayesinde binlerce ihtiyaç sahibi insana ulaşılacak.

2010 yılından beri kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Şefkat Eli Derneği, 4 kıtada hayır severlerin vekaletleri doğrultusunda bu yılda gönül sofraları kuracak, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak olacak.

“Bu Kurban İçim Rahat”

Türkiye’de ve diğer ülkelerde gerçekleştirilecek kurban kesim organizasyonlarının tamamı Şefkat Eli ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Ekiplerimiz belirlenen tarihlerde çeşitli ülkelere giderek kurban pazarlarından İslami usullere dikkat ederek veteriner kontrolünde seçimlerini yapmaktadır. Kurban kesimleri hijyen kurallarına uygun veteriner kontrolü altında yapılmaktadır. Kesilen Kurbanların Etleri ihtiyaç sahibi ailelere, yetimhanelere, medreselere, eşit şekilde pay ederek dağıtılmaktadır.

2020 yılı Kurban Organizasyonu’nda bağışlanan vacip kurbanlar Afrika’nın Çad ülkesinde 4 farklı bölgede binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılarak hayır duaları alındı. Kurban bağışı yapan hayır sahiplerine kurban kesim videoları cep telefonlarına SMS olarak ulaştırıldı.

Kurbanlarınızın Kesim Videolarını Kesimin Hemen Ardından Size Ulaştırıyoruz.

Şefkat Eli, “Bu Kurban içim Rahat” sloganıyla kurban bağışı yapan hayır sahiplerine kurbanlarının isme özel kesim görüntülerini cep telefonlarına SMS olarak iletecek.

Başta Türkiye, Çad, Arakan, İdlib ve Gazze ülkelerinde yürütülecek olan kurban organizasyonuna yurt içi ve yurt dışından kurban hisse bağışı yapmak isteyen hayırseverler web sitemiz üzerinden online bağış yapabilir veya 0216 224 2450 telefonunda iletişime geçerek bağışta bulunabilecekler.

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