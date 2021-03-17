Yardıma muhtaç olan bu insanların nerede ise tamamını ise Müslüman kardeşlerimiz oluşturmaktadır. 2010 yılından itibaren, sadece yardım maksadı ile faaliyete geçen Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, kuruluş tarihinden itibaren yardım faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırmaktadır. Peygamber efendimizin “Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi mümin değildir” sözünü şiar edinen dernek, komşuluk kapsamını daha da genişleterek, dünyanın tüm bölgelerine yardım ulaştırmaktadır.

Allah’ın mazlumlara yardım edilmesi emrini kendisine amaç olarak belirleyenŞefkat Eli İnsani Yardım Derneği, yardımlarını dil, din ve ırk gibi ayrım yapmadan, gerçekten muhtacı olan insanlara ulaştırmaktadır. Dernek hayırsever vatandaşlardan gelen bağışların tümünü, öncelikle savaş nedeni ile mağdur olanlara, öksüzlere, yetimlere ve hastalara ulaştırmaktadır. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışan dernek personeli, hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç olan kişiler arasında şefkat eli görevi görmektedir.

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Derneğin muhtaç insanlar için geliştirdiği yardım projelerinden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

Cami ve mescit yapımı

Katarakt ameliyatları

Afrika’da süt veren keçi

Ümmet su kuyusu

Afrika’da geçim kaynağı bisiklet

Suriye ekmek unu ve ekmek desteği

Kurban çalışmaları

Afrika Giyim paketi

Kirvem olur musun?

Kuran-ı Kerim hediyesi

Büyük külliye projesi

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, dünya üzerindeki yardıma muhtaç olan tüm Müslüman kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki maneviyatı önceleyen sivil toplum örgütleri ile temaslarını arttırarak sürdürüyor. Derneğin bu projelerine katkıda bulunarak, birer şefkat eli olmak isteyen vatandaşlarımız, online olarak bağışlarını, zekatlarını ve sadakalarını ulaştırabilmektedir.

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Su Kuyusu

Açlık ve susuzluk denildiğinde, akla ilk olarak Afrika kıtası gelmektedir. Emperyalist ülkelerin çalışma çağındaki insanları köleleştirmesi ve yer altı kaynaklarını toprağın yapısına zarar vererek çıkarmaları, toprağı işlenemez hale getirmiş, su kaynaklarını ise kurutmuştur. Bu nedenle de, Afrika kıtasında her gün çok sayıda bebek ve çocuk, suya ulaşamamaktan ve yetersiz beslenmekten hayatını kaybetmektedir. Yetersiz su kaynakları, aynı zamanda gerekli temizliğin yapılamamasından dolayı salgın hastalıklara da yol açmaktadır. Zengin ülkelerde su hoyratça kullanılırken, Afrika kıtasında susuzluk yüzünden insanlar ölmektedir. Bu da derneğin projeleri arasında olan su kuyusu açmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

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Peygamber efendimiz hadislerinde, susamış bir Müslümana su vermenin karşılığında, cennet içeceğinin içirileceği müjdesini vermektedir. Su hayat demektir ve susuz bir yaşam düşünülemez. Her insanın dünyanın kaynaklarından eşit olarak faydalanma hakkı bulunmaktadır. Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarla, Asya ve Afrika kıtalarındaki susuzluk çeken halklara kolay erişebilecekleri temiz su kuyuları açmaktadır. Dernek açmış olduğu su kuyuları ile insanların su ihtiyaçlarını karşılarken, tarım alanında kullanılarak besin ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olmaktadır.

Şefkat Eli insani yardım derneği, bilim insanları ile çalışarak en gerekli bölgelere ve en verimli su kaynaklarının bulunduğu yerlerde su kuyularını açmaktadır. Böylece hayırseverlerin bağışları ile azami miktarda temiz su kuyusu açılabilmektedir. Dernek bu güne kadar çok sayıda temiz su kuyusu açmış olsa da, suya muhtaç olan kişilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması için ise, daha çok biz hayırseverlerin şefkat eline uzanması gerekir. Bu kapsamda yapılacak her bir bağışın, bir çocuğun veya bebeğin hayatını kurtaracağı unutulmamalıdır. Bir insanı hayata döndürmek ise, yapılacak yardımların en hayırlısıdır.

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Adak Kurbanı

2014 yılından beri resmi olarak hizmet veren Şefkat Eli Derneği olarak insanların yoksul, mazlum ve yetimlere yardımlarda bulunmalarına aracı oluyor. Aracı olduğumuz hizmetler arasında adak kurbanı da yer alıyor. Adak kurbanına dair tüm merak ettiklerinizi aşağıdan öğrenebilir ve adağınız için derneğimizi tercih edebilirsiniz.

Adak Kurbanı Nedir?

Bir kişinin vacip olan bir ibadeti yerine getirme konusunda söz vermesi ve bu sözü yerine getirmesi durumunda kurban keseceğini belirtmesine adak kurbanı denir. Bu kurbanın kesilebilmesi için kişinin söz konusu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Bu durumda kişinin adadığı kurbanı kesmesi ona vacip kılınır ve bu kurbanı kesmesi veya kesilmesini sağlaması gerekir. Şefkat Eli Derneği olarak bu konuda kişilere yardımcı olarak onların adadıkları kurbanın ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını sağlıyoruz.

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Adak Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Adak kurbanının kesilme zamanı kurbanın adanmasının şarta bağlı olarak ya da şartsız olarak gerçekleşmesi durumuna göre değişir. Eğer kurban bir şartın gerçekleşmesinde kesileceği yönünde adandıysa şart gerçekleştikten kısa süre sonra kesilmelidir. Ancak kurban bir şart olmaksızın adandıysa istenilen zamanda kesilmesi sağlanabilir. Derneğimiz adak kurbanları için yılın her döneminde yardımcı olmakta ve kurbanın İslam’a uygun olarak kesilerek yardıma muhtaçlara dağıtılmasını sağlamaktadır.

Adak Kurban Etini Kimler Yiyemez?

Adak kurban etinin kimler tarafından yenebileceği insanların araştırdığı konular arasındadır. Özellikle kurbanı kesecek kişinin bu eti yiyip yiyemeyeceği merak edilir. Adak kurban etini yiyemeyecek olan kişiler kurbanı adayan kişinin kendisi, eşi, annesi, babası, ninesi, dedesi, çocukları ve torunlarıdır. Bunun yanı sıra adak kurbanını dinin zengin olarak belirlemiş olduğu gruba dahil olan kişiler de yiyemezler. Derneğimiz kurbanın yurt içi ve yurt dışında muhtaç kişiler tarafından tüketilmesini sağlar. Bu sayede kurbanı adayan kişi kendisine vacip olan görevi doğru şekilde yerine getirmiş olur.

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Adak Kurbanı Şartları Nelerdir?

Bir hayvanın kurbanlık olarak kullanılabilmesi için belirli şartlar taşıması gerektiği gibi adak kurbanının da bazı şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar;

Kurbanlık olacak hayvanların belirlenmiş yaşlarda olması gerekir. Koyun ve keçide 1 yaş, sığır ve manda da 2 yaş ve devede 5 yaş doldurma şartı vardır.

Kurbanlık hayvanların besili ve sağlıklı olması gerekir.

Adak olarak kullanılacak hayvanların tüm azalarının eksiksiz bulunması gerekir.

Doğuştan boynuzsuzluk, topal ve şaşı olma durumları yem yemesine engel değilse kurbanlık olarak tercih edilebilir.

Hayvanın gebe olmaması gerekir.

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Derneğimiz kurbanlık hayvanlar konusunda belirlenmiş olan bu İslami şartların tamamını göz önünde bulundurarak uygun hayvanları adaklık olarak belirler. Bu belirlemenin ardından da kesimini yine İslami yöntemle uygun olarak gerçekleştirir.

Adak Kurbanı Kaç Kişiye Dağıtılır?

Adak kurbanının dağıtılması gereken kişi sayısı kesin olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle adak kurbanının kesilen hayvana bağlı olarak en fazla dağıtılabilecek kişi sayısına uygun olarak dağıtılması gerekir.

Detaylı bilgi için 0216 224 2450 numaralı telefon ile derneğimize ulaşabilirsiniz.