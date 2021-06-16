Özel Sena Sever Hayalim gerçek oldu, ürünlerim dünyaya ulaşıyor
ÖZEL

Sena Sever “ Hayalim gerçek oldu, ürünlerim dünyaya ulaşıyor! “

Son dönemde muhafazakar moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri de Sena Sever oldu. 22 yaşında kurucu ortağı olduğu Ess Prive markasıyla adım attığı moda dünyasında ses getiren Sever kısa sürede aranan isimler arasına adını yazdırdı.

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Sena Sever “ Hayalim gerçek oldu, ürünlerim dünyaya ulaşıyor! “
Sena Sever “ Hayalim gerçek oldu, ürünlerim dünyaya ulaşıyor! “

TALEPLER MARKAYI DOĞURDU

Hikayesine Instagram’da paylaştığı kombinlerin ilgi görmesiyle başlayan Sena Sever gelen talepler üzerine bu yola çıktığını belirtiyor. Sever, kısa sürede başarıya ulaşan Ess Prive markasının doğuşunu anlatırken “ Instagram üzerinde takipçilerime yaptığım kombinleri paylaşıyordum. Bu kombinler oldukça ilgi gördü. Bu talep karşısında ben de hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Henüz 22 yaşındayken Ess Prive markasını kurdum. Şuanda bu marka ile dünyaya ulaşıyorum” ifadelerini kullandı.

1 MİLYONA YAKLAŞTI

Aslen Rizeli olan ve İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Sena Sever, tasarladığı muhafazakar kombinleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Sever’in an itibariyle 986 Bin Instagram takipçisi bulunuyor. Paylaştığı fotoğrafları ve kombinleri on binlerce beğeni alan Sever takipçilerini çok önemsediğini de dile getiriyor. Sena Sever onlarla içten geniş bir bağ kurduğunu ifade ediyor.

ZORLUKLAR DA BAŞARININ BİR PARÇASI

Sosyal medyada bazı zamanlarda kötü eleştirilere de maruz kalan Sever, ilk zamanlarda bu yorumlardan etkilense de bunu her başarılı hikayenin başındaki zorluklardan biri olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Aynı dönemlerde babasının hayatını kaybetmesi nedeniyle de çalışmalarına ara veren Sever, iş hayatında daha aktif olarak kendisine ait markasını yaratmayı hedefleyerek bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

MUHAFAZAKAR MODA DEĞİL ÖLÇÜLÜ GİYİM

Şimdilerde Ess Prive markasıyla kombinlerini dünyaya ulaştıran genç girişimci Sever, içerisinde yer aldığı sektörü “muhafazakar moda” söyleminden ziyade “ölçülü giyim” olarak adlandırdığını da dile getiriyor. Sever bu tarzını da paylaşımlarıyla 1 milyona yaklaşan takipçi kitlesiyle paylaşarak tasarımlarını beğeniye sunuyor

Öte yandan Sena Sever, kendi kombinlerini yalnızca Instagram üzerinden değil birçok aracı internet sitesi üzerinden de insanlara ulaştırıyor. Böylelikle Sever birçok farklı kanaldan markasını dünyaya duyurmanın, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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