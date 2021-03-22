Şık ve Modern Duşakabinler Ferah Dizayn’da!

Sade, düzenli görünen ve ruhu okşayacak doğallığa sahip banyolar evlerin en özel alanlarından biridir. Duşakabinler ise banyolarda rahatlığın ve özel dokunuşların adreslerindendir. Yıllardır duşakabin üretimi konusunda hizmet veren Ferah Dizayn ise yüzlerce farklı duşakabin tasarımı sunmaktadır. Doğallığı ve modernliği minimalist şekilde bir araya getiren Ferah Dizayn, duşakabin modelleri sayesinde yaşam alanlarına farklı bir dokunuş kazandırmayı hedefliyor.

Banyo içerisinde geçirilen zamanı anlamlandıracak tasarımlara yer veren Ferah Dizayn, kullanım kolaylığını ön planda tutmaktadır. Banyolarda tercih edilen duş tekneleri oldukça fazla yer kapladığı gibi temizlik ya da gider tıkanması gibi sebeplerden dolayı sıkıntılı olabiliyor. Duşakabinler ise ortamdaki kalabalık görüntüyü alarak daha geniş bir banyo alanı oluşturmayı sağlar. Ferah Dizayn ise ister geniş ister dar olsun bütün banyolara uygun duşakabin üretimleri yapmaktadır.

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Özel Duşakabinler Ferah Banyolar!

Ferah Dizayn tarafından hazırlanan duşakabin modelleri ergonomik bir yapıya sahip olması ile dikkat çekmektedir. Özellikle dar banyolarda kare duşakabin seçenekleri ortamın daha geniş görünmesini sağlarken banyo alanını da verimli bir şekilde kullanmaya yardımcı olmaktadır. Modern duş odaları hazırlamaya yardımcı olan Ferah Dizayn, dar ve uzun banyolar için iki duvar arası duşakabin tasarımlarına yer vermektedir. Duvar ve zemin bütünlüğünü sağlayan bu tasarımlar banyolarda dekorasyonu kolaylaştırırken doğru alan kullanımını da sağlamaktadır. Daha geniş banyolar için dikdörtgen duşakabin modelleri de sunan Ferah Dizayn, kolay temizlenebilir cam yapılar inşa etmektedir.

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Banyolara özgü duşakabinler hazırlarken modernliğin yanı sıra kaliteli malzeme ve işçilik imkanı sunan Ferah Dizayn, garantili üretimler yapmaktadır. Boyutları ayarlanabilir ve monte edilebilir ürün özelliği sunan firma aynı zamanda oturma alanlarının bulunduğu duş odaları da hazırlayabilmekte. Cam yapı sistemleri konusunda ilerleyen firmanın duşakabin üretimi dışında farklı alanlarda da hizmetleri bulunuyor.

Cam Sistemlerinde Üreticiden Tüketiciye!

Geniş bir üretim ağına sahip olan Ferah Dizayn, duşakabinlerin yanı sıra cam kapı, cam balkon, ofis cam bölme sistemleri, cam koruluk ve kış bahçesi hizmeti de vermektedir. Cam üretiminde uzun süre dayanıklılığını koruyabilen üretimler yapan firma darbe ve dış etkenlere karşı yüksek mukavemette çalışmalar hazırlamaktadır. Ferah Dizayn, İstanbul içerisinde aktif bir şekilde hizmet vermektedir.