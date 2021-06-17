Tedarik zinciri hizmetinde ön plana çıkan isim: İntegrated Service Solutions (İSS)

Dünyanın farklı bölgelerine erişimin giderek önem kazandığı günümüzde, lojistik sektörünün de önemi fark ediliyor. Hızlı, sorunsuz ve profesyonel anlayışla gerçekleştirilen hizmetlere yönelerek zamanı verimli kullanmayı tercih eden uzmanlar, aynı yaklaşımdaki tedarik zincirlerini dikkate alıyor. Sınırları ortadan kaldırırken aynı zamanda ekonomik hizmet standartlarını da uygulayan lojistik firmalarının ön plana çıkmasıyla, rekabet ortamında fark edilen Integrated Service Solutions (ISS) de lojistik sektörünün zirvesinde önemli bir konuma sahip. Türkiye’de İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun ve Gaziantep gibi önemli tedarik noktalarında bulunan ofisleri ile global düzeyde hizmet sunan Integrated Service Solutions (ISS)’de güvenilir çözümlere ulaşmak mümkün.

Havayolu Taşımacılığında Tecrübeli ve Profesyonel Yaklaşım

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Hızın kayda değer bir avantaj olduğu havayolu taşımacılığında, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen hizmet, oldukça önemli bir süreci kapsar. Yeniliklerin gözden kaçırılmadan takip edilmesi gerektiği bu süreçte Integrated Service Solutions (ISS), hava taşımacılığında ve dağıtımında bilgi birikimini en etkin şekilde kullanıyor. Adrese teslim hizmetin size sağlayacağı konforu bilen şirket ekibi, dünyanın neresinde olursanız olun yaygın acente ağının avantajlarını hizmete dönüştürüyor.

Her dakikanın oldukça önemli olduğu havayolu taşımacılığında bu “gerçeklik dakikalarını” verimli ve etkin şekilde kullanma prensibi ile hizmet sürecini yöneten Integrated Service Solutions (ISS)’de havayolu taşımacılığında ihtiyaçlarınıza göre tercihlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Ürünler içi isterseniz kapıdan kapıya ya da havaalanları arasında taşımacılık gerçekleştiren şirket ekibi, farklı ürün kategorilerinde taşımacılık hizmetini sunuyor. Küçük ya da büyük çaplı taşımacılık hizmeti için size öneriler sunan Integrated Service Solutions (ISS), dünyadaki taşımacılık hizmetlerinin %8’ini oluşturan bu alanda başarılı bir isim olarak dikkat çekiyor.

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Kara ve Deniz Taşımacılığında Yüksek Standartlarda Hizmet Kalitesi

İthalat ve ihracat yüklerinin aktarmasız bir şekilde farklı iki nokta arasındaki taşımacılığı şeklinde tanımlanan karayolu taşımacılığında hız, ekonomiklik unsuru ön plana çıkıyor. Özellikle kısa mesafeler için tercih edilen ve lojistiğin temel yöntemlerinden biri olan karayolu taşımacılığında sunulan hizmetin kalitesi oldukça önem taşıyor. Farklı hacimlerde taşıma imkânı sunan karayolu taşımacılığında da Integrated Service Solutions (ISS) Türkiye, sahip olduğu yüksek standartları koruyor. Isı kontrollü, yüksek güvenlikli nakliyeler, özel kurye acil taşımaları, esnek kargo yüklemeleri, kapıdan kapıya teslimat, proje yüklemeleri, gabari dışı malların taşınması, tehlikeli madde taşımacılığı ve paketleme gibi hizmetleri ile Integrated Service Solutions (ISS) karayolu taşımacılığında da tecrübeli yaklaşımını sürdürüyor.

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Türkiye’nin denizlerle çevrili stratejik konumunu en verimli ve etkili şekilde kullanarak denizyolu taşımacılığında da önemli bir yer edinmeyi bilen Integrated Service Solutions (ISS), çevreye duyarlı yönetim prensibini özellikle denizyolu taşımacılığında ön plana çıkartıyor. Kara ve havayolu taşımacılığından sonra kendine özgü avantajları olan denizyolu taşımacılığı, profesyonellikten ödün vermemeyi gerektirir. Denizyolu taşımacılığı sürecindeki tüm işlemleri uzman ekibi ile yöneten Integrated Service Solutions (ISS), teslim edilen ürünler için en uygun depolama yöntemlerini de sunarak, A’dan Z’ye kaliteli, güvenilir hizmeti sağlıyor. Global şirket ayrıca, denizyolu taşımacılığında Okyanus Gümrük Müşavirliği, alıcı konsolidasyonu, dekonsolidasyon, rezervasyon ve sipariş yönetimi gibi adımlarda da size destek oluyor.

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Uzmanlık Gerektiren Standart Dışı Taşımacılık: Proje Taşımacılığı

Ağır yüklerin standart dışı yollarla taşımacılığı şeklinde tanımlanan proje taşımacılığı, zamanın son derece önemli olduğu, güvenin ön plana çıktığı bir lojistik sürecini ifade eder. Yüklerin, istenilen hedefe, kısa sürede ve hasarsız bir şekilde taşınmasıyla projelerin gerçekleştirilmesindeki önemli bir adımı temsil eden proje taşımacılığında tecrübe ve uzmanlık tercih edilmelidir. Integrated Service Solutions (ISS) dinamik ekibiyle hava, kara ve denizden sonra proje taşımacılığı konusundaki uzmanlığını da kullanıyor. Güçlü ve yaygın acente ağı ile sınırsız hizmet sunan profesyonel lojistik şirketi, yükün doğasına ve ölçülerine uygun multimodal taşımacılık, proje bazlı lojistik planlama, parsiyel ve sole bazda gemi kiralama gibi hizmetleri bu sürece dahil ediyor. Ayrıca, yol etüd çalışması, rota tetkiki ve raporlama, sertifikalı yük sabitleme, yüke özel paketleme-kasalama gibi hizmetleri ile tüm adımları profesyonel bir şekilde planlıyor.

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Integrated Service Solutions (ISS), giderek daha fazla önem kazanan lojistik ağında ismini zirveye yazdırırken, uzman ekibi lojistik konusunda ihtiyacınız olan her konuda profesyonel çözüm önerilerini size sunuyor. Ulaşılmak istenen hedef nokta, taşınacak yük, zamanın etkili ve verimli planlanması gibi tüm detaylar Integrated Service Solutions (ISS)’in çalışma yaklaşımında ön plana çıkıyor.