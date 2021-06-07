Ünlü Kebapçı Uğur Aydın: Bu Dönemi İyi Değerlendirmeliyiz

Sonrasında 1 Haziran itibari ile işletmeler daha rahat bir nefes alarak müşterileri ile buluştular. Bizler de işletmeciler olarak bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Müşterilerimizle birlikte pandemi kurallarına riayet etmeliyiz. Aslında uzun zamandır iş yapamayan restoranlar bu dönemde müşteri yoğunluğuna girdiler. Haklı olarak para kazanmak istiyorlar ama halk sağlığını ön planda tutmalı ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Aksi takdirde tekrar hizmet kısıtlamasına gidilebilir“ dedi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren pandemi, sadece ekonomiyi değil aynı zamanda sosyal hayatı da olumsuz etkiledi. İnsanların sosyalleşmek için yaptığı pek çok faaliyet maalesef artık yapılamıyor ya da online olarak yapılıyor. Kutlamalar, özel yemekler, toplu buluşmalar hep yasaklandı ve insanlar tarafından çok özlendi. Bu konuda ünlü kebapçıUğur Aydın da “Haziran 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan genelgeyle nihayet bir risk haritası oluşturuldu ve tedbirler buna göre yeniden revize edildi. Buna göre çok riskli bölgeler hariç diğer yerlerde restoranlar sabah yediden akşam yediye kadar normal olarak müşteri hizmetine başladı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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“Restoranların müşteri hizmetine açılması, en az restoran sahipleri kadar müşterileri de memnun etti. Arkadaşıyla bir yemek yemeyi özleyen insanlar bu kısıtlı saatlerde de olsa restoranları doldurmaya başladı. Bu durumda hem kazancı tekrar yerine gelen esnaf hem de sosyalleşerek yemek yeme imkânı bulan müşteriler memnun oldu” sözleriyle Uğur Aydın önlemlerin düzenlenmesinin sağladığı faydaları da özetlemiş oldu.