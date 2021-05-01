Visco hybrid yatak teknolojisiyle tanıştınız mı?

Deliksiz bir uyku uyuyarak her yeni güne fiziksel ve mental olarak hazır ve zinde başlayabilmeniz için, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen, son dönemde pek çok kullanıcının yöneldiği hybrid yatak teknolojisini tercih edebilirsiniz.

Hybrid Yatak Teknolojisi

Hybrid Yatak Teknolojisi; farklı yatak türlerinin en iyi özelliklerini tek bir yatakta toplamayı hedefler. Yay, visko, sünger, lateks gibi birbirinden bağımsız materyalleri bir arada kullanır. Bu materyaller genelde ayrı yataklarda kullanılmaktadır. Hibrit yataklar ileri teknoloji makineler ile birlikte bu materyalleri tek bir yatakta toplar ve uyku verimliliğini arttırır. Hybrid yataklarda, geleneksel yaylı yataklardan farklı olarak, yay teknolojisinin en üst segmenti olan paket yay kullanılmaktadır. Paket yay sisteminde yay sargıları birbirinden bağımsız hareket eder, böylece uyku esnasında çiftler birbirlerinin dönüşlerinden etkilenmezler.

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Visco Hybrid Yatağın Faydaları Nelerdir?

Farklı yaş grupları ve vücut tipleri için uygun olan Visko Hibrit Yatak modellerinin faydalarını aşağıda sizler için sıraladık;

1- Ortopedik Destek ile Uyku Konforunu Arttırır

Visko Hibrit Yataklar; boyun, bel, omurga gibi vücudun ihtiyaç duyduğu her bir noktayı mükemmel bir şekilde destekler. Omurganın desteklenmesi ve doğru uyku pozisyonunda kalınması sebebiyle bel, sırt, boyun ve kas ağrılarının oluşumu engellenir. Visco Hybrid Yataklar ile uyku süreniz boyunca doğru uyku pozisyonunda uyumuş olursunuz. Aynı zamanda vücuttaki fizyolojik değişimlere uyum sağlayan bir yapısı vardır. Hibrit yataklardaki sünger elastik ve yumuşak bir yapıya sahip olduğu için, kan basıncını ve kan akış hızını dengeler.

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2- Uzun Ömürlü Kullanım Sunar

Visco Hybrid yataklardaki gelişmiş yay teknolojileri, yatağın deforme olmasını engelleyerek geleneksel yataklara göre çok daha uzun ömürlü bir kullanım sunar. Bağımsız paket yay teknolojisi ile uyku esnasında çiftler birbirlerini rahatsız etmezler ve farklı kilodaki kullanıcılar için eşit oranda uygundur. Bu sayede yatağın kısa sürede deforme olması da engellenmiş olur. Geleneksel yaylı yataklar yerine, uzun ömürlü Visco Hybrid yatakları tercih edebilirsiniz.

3- Terlemenizi Önler ve Uykunuzun Bölünmesine Engel Olur

Yenilikçi Visco Hybrid yatakların nefes alan bir yapısı vardır. Yüksek hava geçirgenliği ile terlemenizi önlerler. Isı yalıtımı sağlama özelliği bulunan Hybrid yataklar, vücut ısısında değişikliğe, üşüme veya terleme sebebiyle uykunuzun bölünmesine neden olmazlar. Eğer Visco Hybrid Yatak tercih ederseniz, yaz ve bahar aylarında terlemez, sonbahar ve kış aylarında üşümezsiniz.

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Morpho Sleep Visco Hybrid Yataklar

Morpho Sleep Visco Hybrid Yataklar, farklı yaşlardaki farklı vücut özelliklerine sahip kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak üretiliyor. Konforlu bir uyku için vücut ısısı ve ağırlığı ile harekete geçen Morpho Pupa Hybrid serisi ve Visco Cellpur® lisanslı üst katmanı sayesinde yüksek hava geçirgenlik özelliğine sahip Morpho Hecuba Hybrid serisi ile tanışın.. Visco katmanı ve lisanslı Sanitized® kumaş yüzeyi ile sizlere tamamen hijyenik bir uyku sunan Morpho Pupa ve bağımsız yay teknolojisi ve Dotcut kesim destek katmanı ile tasarlanmış olan Morpho Hecuba, sizlere eşsiz bir uyku vadediyor. Detaylar Morpho Sleep websitesinde: www.morphosleep.com

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