Yeni Nesil BT Envanter Varlık Yönetimi Aracı: Loggle

Pandemide yaygınlaşan uzaktan çalışma, iş süreçlerini dijitalleştiren yazılım ve donanımların kullanımını artırdı. Bilgi teknolojileriyle (BT) ilgili bu varlıkları izlemek için kullanılan envanter yönetim araçlarına ise özellikle güvenlik açıklarını önlemede her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Enterprise Strategy Group (ESG) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, 2021’de şirketler güvenlik açıklarını bertaraf etmeye yarayan veri trafiği takibindeki zorluklar nedeniyle siber güvenlik riskleriyle 2020’ye kıyasla 3 kat daha fazla karşı karşıya kaldı. Takip edilemeyen toplam veri trafiği şirketlerin bulut altyapılarında bir önceki yıla göre %10 artarak %79’a ulaşırken, bu oran son kullanıcı cihazlarında %75 olarak kayıtlara geçti. Buna paralel olarak şirketlerin yarısına yakını kurumsal faaliyetler için kişisel cihazları kullanmayı yasaklarken, her 10 şirketten biri BT varlıklarını izlemeyi otomatikleştirmenin çeşitli güvenlik operasyonlarını önemli ölçüde iyileştirebileceği görüşünde birleşti.

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Türk iş dünyasında da benzer bir tablonun hakim olduğunu belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, “BT varlıklarının yönetimine dair alınması gereken tedbirler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 2020’de yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi kapsamında belirlenmiş durumda. Tüm kamu kuruluşlarını ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmeleri kapsayan bu genelgede, kurumların donanım ve yazılımları için envanter yönetim aracı kullanmaları ve bu araçların raporlama özelliğinin bulunması da getirilen tedbirler arasında yer alıyor” dedi.

Yatırımların verimliliğini artırırken maliyeti azaltıyor

2012’den bu yana danışmanlık, yazılım geliştirme ve Fintech alanlarında faaliyet gösteren MDP Group olarak geliştirdikleri BT varlık yönetimi yazılımı Loggle ile şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerine değinen Fatih Kökce, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile uyumlu Loggle, şirketlerin BT varlık yönetimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlıyor. Geliştirdiğimiz yazılımla şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor, lisans süreçlerinin takibini ve sözleşme belgelerinin muhafazasını kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılar sistemlerindeki entegrasyonları kolaylıkla yönetebiliyor, BT varlık yatırımlarını analiz edebiliyor ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Amacımız, şirketlerin BT yatırımlarını optimize etmelerine yardımcı olarak BT maliyetlerinden önemli derecede tasarruf sağlamalarının önünü açmak” diye konuştu.

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Yerli yazılımın ihracatı %60’a çıkarması bekleniyor

Kökce, MDP Group’un 2021’deki hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Günümüzde şirketler dijital dönüşüm süreçlerinde yüzlerce, hatta binlerce yazılım satın alıyor ancak izlenebilirliği düşük takip yöntemleri yüzünden çoğu zaman yaptıkları yatırımlardan gereken verimi alamıyor. MDP Group olarak Loggle ile bu yatırımların optimize edilmesi için gösterdiğimiz çabayı 2021’de de sürdüreceğiz. Yurt dışındaki faaliyetlerimizi de artırmayı planlıyoruz. Her sene hizmet ve yazılım ihracatımız artıyor. 2020’de ciromuzun %49’unu oluşturan yurt dışı satışlarımızı Loggle ile bu yılın sonunda %60’ın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.”

MDP Group Hakkında

MDP Group 2012’den beri SAP danışmanlığı, e-dönüşüm çözümleri ve web/mobil uygulama geliştirme hizmetleri sunuyor. İsviçre ve Almanya’da da ofisleri bulunan MDP Group, bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde 300’den fazla müşteriyle çalıştı, bini aşkın projeyi hayata geçirdi. Daha fazla bilgi için mdpgroup.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.