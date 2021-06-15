Yurtlarfiyatlar.com ile yurt rezervasyonları 2021 yılında da ücretsiz

2017 yılında Türkiye’de ilk kez öğrenci yurdu odaları için detaylı tanıtım sağlayan ve ücretsiz oda rezervasyon hizmeti sunan öğrenci dostu yurtlarfiyatlar.com, 2021 yılında da öğrencileri ve öğrenci yurtlarını ücretsiz buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Uzman Yazılım Mühendisi Tuğrul ARSLAN yurtlar hakkında en çok merak edilen sorulara cevap verdi.

Pandemi Sonrası Yurt Fiyatları Arttı mı?

Covid-19 salgını süresince kapalı kalan veya kısmen açılan öğrenci yurtlarının 2021 yılında da ortak kullanılan alanlarda mesafe düzenlemeleri yapmaları sebebiyle kapasitelerini azaltmak durumunda kalacaklarını, bunun da 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde yurt fiyatlarında %20 ile %30 arasında artışa sebep olacağını ifade etti.

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2021 Yurt Fiyatları Yayınlandı mı?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya yurtları fiyatlarını bu yıl da yayınladıklarını ileten ARSLAN, hizmet verdiğimiz özel yurtlardan edindiğimiz bilgiler ışığında her yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf bir şekilde yurt fiyatlarını yayınladıklarını belirtti.

İstanbul yurtları için ilçe bazlı fiyat çalışması yaptıklarını belirten ARSLAN, özellikle Fatih, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar bölgeleri için tek kişilik yurt odalarına gelen talebin ciddi oranda arttığını belirtti.

Yurtlarfiyatlar.com Nasıl Çalışır?

Yurtlarfiyatlar.com olarak öğrencilerin yurt fiyatlarını doğrudan öğrenebilecekleri bir platform olduğunu belirten ARSLAN, 2017 yılında yurtların odalarını detaylı bir şekilde yayınlamaya başladıklarını ve ücretsiz oda rezervasyonu hizmetini başlattıklarını belirtti.

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Ücretsiz Yurt Rezervasyonu Hizmetiniz Var mı?

2017 yılında Türkiye’de ilk kez yurt rezervasyonu online platforma taşıdıklarını belirten ARSLAN, oda rezervasyonu talep eden yurdun ek bir ödeme yapmadan oda fiyatlarını sistemden yayınlayabildiğini ve dileyen öğrencinin hiçbir ek ödeme yapmadan seçtiği odaya rezervasyon yapabildiğini belirtti.

Öğrenciler ve veliler online rezervasyon hizmetini tercih ediyor mu?

Yurt kayıt işlemlerinin yıllık yapıldığını vurgulayan ARSLAN, yurt rezervasyonlarının öğrenci ve veliler tarafından fazla talep edilmemesinin altında yatan en önemli sebebinin bu olduğunu, yurt rezervasyonunun otel odası rezervasyonundan ziyade ev kiralamak gibi olduğunun düşünülmesi gerektiğini, bu çerçevede düşünülünce öğrencilerin ve velilerin fiziksel olarak deneyimlemediği bir hizmet için önceden bir sözleşmenin tarafı olmak istemediklerinin altını çizdi.

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Yurtlarfiyatlar.com’un Sunduğu Yurt Rezervasyon Hizmeti Nasıl Çalışıyor?

Yurtlarfiyatlar.com tarafından sağlanan ücretsiz yurt rezervasyon hizmetinin yurt ve öğrenci arasında bir nevi akit yapmak olduğunun altını çizen ARSLAN, yurtlarfiyatlar olarak öğrenci ve yurdu en kısa sürede, en şeffaf şekilde buluşturmayı amaçladıklarını, öğrencinin beğendiği yurt odasında seçtiği müsait yatağı site üzerinden ücretsiz olarak ayırtabildiğini, ilgili yurdun rezervasyon sonrasında öğrenciyle iletişime geçtiğini bu şekilde kayıt işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

2021 yılında İstanbul Yurt Fiyatları ne kadar?

ARSLAN, İstanbul’da yurt arayan üniversite öğrencileri için İstanbul kız yurtları ve İstanbul erkek yurtları sayfalarının alt kısmında bulanan sıkça sorulan sorular bölümünden 2021 yurt fiyatları için en düş