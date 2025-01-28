YKS maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte detaylar...