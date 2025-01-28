Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
2025 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav ve başvuru tarihleri

2025 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav ve başvuru tarihleri

08:4928/01/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
YKS başvuru kılavuzu
YKS başvuru kılavuzu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımlamasının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS başvurularının başlayacağı tarih...

YKS maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte detaylar...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.



#YKS
#YKS başvuru kılavuzu
#yks tarihleri
#yks 2025

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 1.469 TL zam farkı tablosu şekillendi: 1999-2000 sonrası SSK Bağ-Kur'lu 14.469 TL taban maaş alanlar...