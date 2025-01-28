Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini yayımlamasının ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS başvurularının başlayacağı tarih...
YKS maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte detaylar...
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.
2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.
2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.