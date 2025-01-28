YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TYT, AYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu sene 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınava başvuruda bulunması beklenen yaklaşık 3 milyon aday, sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklama ile sınav tarihleri de netleşmiş oldu. İşte 2025 üniversite sınavı başvuru tarihleri ve sınav ile ilgili açıklamalar.





2025 YKS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS sınavı başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 'te başlayacak ve 3 Mart'ta sona erecek.





YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?





Üniversite sınavına girecek olan adaylar başvuru işlemlerini, ais.osym.gov.tr adresinden öğrenci şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.





YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) SINAV TAKVİMİ





2025-YKS 1. Oturum (TYT) Sınav Tarihi: 21.06.2025

2025-YKS 2. Oturum (AYT) Sınav Tarihi: 22.06.2025

2025-YKS 3. Oturum (YDT) Sınav Tarihi: 22.06.2025

Başvuru Tarihleri: 06.02.2025 - 03.03.2025





YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?





2024-2025 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2025-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.





YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. 2025-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025-AYT ve/veya 2024-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.





2025-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:





- 2024-2025 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar





- Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar





Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.





Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.



