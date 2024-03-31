Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Özvatan seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Özvatan Seçim Sonuçları 2024

Özvatan Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Özvatan 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Halit Demir %84,0

İYİ Parti - Mehmet Bingöl %14,6

SAADET - Vedat Ali Tur %1,04

BTP - Bilal Uruç %0,35

Özvatan 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Yeniden Refah Partisi Ali Çomuk - (Kayseri / Özvatan)

Büyük Birlik Partisi Ersim Bingöl - (Kayseri / Özvatan)

Bağımsız Türkiye Partisi Hacı Elma - (Kayseri / Özvatan)

İYİ Parti Halil İbrahim Çağrı - (Kayseri / Özvatan)

Milliyetçi Hareket Partisi Halit Demir - (Kayseri / Özvatan)

Özvatan Hakkında

Kayseri'nin Özvatan ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin güneyinde yer alır. Tarihi açıdan, Özvatan bölgesi eski çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Özvatan ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve doğal güzellikleriyle birlikte tarım turizmi potansiyeline sahiptir.







