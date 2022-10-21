Pasaport Defter ve Harç Bedeli Ne Kadardır? İşte güncel pasaport ücretleri

Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport fiyatları, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında zamlanıyor. 2022'de süresi 6 ay olan pasaportlar için 309,40 lira harç ödenecek. Peki 2022 pasaport harçları ne kadar? Yeni yılda pasaport harçları ne kadar olacak? 4-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaportlar harçları ne kadar?

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu. 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükseldi.

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Pasaport Harcı 2022 nereye yatıyor?

Pasaport Defter ve Harç Bedeli Nereye Ödenir? Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

Pasaport randevusu nasıl alınır?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.

Pasaport Başvurusu Nereye Yapılır?

Yurt içinde; Umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine • Yurt dışında; Dış temsilciliklere yapılır.

Pasaport çıkarmak için gerekli evraklar neler?

Umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin;

- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

- Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

- 2 adet biyometrik fotoğraf

- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

- Varsa eski pasaport

ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.

Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

• Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)

• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)

• Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)

• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)

• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)

• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)

olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Geçici Pasaport Nedir?

Türk vatandaşlarının ülkemize veya yerleşik olduğu ülkeye dönüşlerinde kullanılmak amacıyla dış temsilciliklerce bir defaya mahsus düzenlenen pasaporttur.

Bir Kişi En Fazla Kaç Pasaport Alabilir?

Bir kişi en fazla iki geçerli pasaport alabilmektedir.

Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Kimlere Düzenlenmektedir?

Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere, Yabancı memleketlere öğrenim için gideceklere, Uçuş Ekibi Personeline, Kültürel, ticari veya sosyal bir fayda için veya yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen ve Milli Eğitim Bakanlığının izni ile yurtdışına gidenlere, Spor, gezi, kültürel, ticari ve sosyal bir menfaat için Rektörlük, Dekanlık, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü izni ile yurtdışına gidenlere verilir.

Boşanma Durumlarında Anne ve Babanın Her İkisinin de Muvafakatı Gerekir mi?

Ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararı ile kime verilmiş ise o kişinin muvafakatı yeterlidir.

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Dış Temsilciliklerce Düzenlenen Muvafakatname ve Öğrenci Belgesi Hangi Şartlarda Kabul Edilir?

Dış Temsilciliklerce onaylanan öğrenci belgeleri ile düzenlenen muvafakatname ve vekâletnameler, başvurunun alınacağı başvuru merkezinin resmi e-postasına ya da faksına ilgili Dış Temsilciliklerce gönderilmesi veya başvuru sahiplerince aslının ibraz edilmesi halinde kabul edilmektedir.

Yurtdışında Eğitim Gördükleri Kurumlarca Düzenlenen Öğrenci Belgeleri Hangi Şartlarda Kabul Edilir?

Yurtdışında öğrenim görülen kurumlardan alınan öğrenci belgelerinin; apostil edilmiş veya dış temsilcilikçe onaylanmış aslının, yeminli tercüman tarafından yapılan noter onaylı Türkçe tercümesi kabul edilir.

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formu düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün süre ile geçerlidir.

Hususi Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?

Hususi damgalı pasaportlar; 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 10 yıl süre ile düzenlenir.

Hizmet Damgalı Pasaportlar Ne Kadar Süreli Verilir?

Hizmet damgalı pasaportlar; gidilecek ülkenin vize rejimi de dikkate alınarak, 6 aydan az olmamak üzere görevlendirme süresince, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en fazla 5 yıl süre ile düzenlenir.

Pasaportun Süresi Uzatılabilir mi?

Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.

Adrese Teslim Edilemeyen Pasaportlar Nereden Alınabilir?

Adrese teslim edilemeyen pasaportlar 10 gün PTT şubesinde bekletilmekte olup bu süre içerisinde de teslim alınmaması halinde, müracaat esnasında belirtilen başvuru merkezine teslim edilmektedir.

Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlem Nedir?

Yurtiçinde il veya ilçe nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Devam Eden Boşanma Davası Sürecinde Çocukların Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise; geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayete ilişkin ara karar verilmemiş ise; ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

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