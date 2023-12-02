Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçtaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Hatayspor'dan alan Galatasaray bugün Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçın altısını kaybeden ve bu mağlubiyetlerde kalesinde 22 gol gören Pendikspor ligin alt sıralarından kurtulmak için bugün güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Pendikspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
PENDİKSPOR
1 Erdem Canpolat
6 Nuno Sequeira
20 Berkay Sülüngöz
22 Erdem Özgenç
23 Welinton
8 Endri Çekiçi
11 Halil Akbunar
21 Abdoulay Diaby
24 İbrahim Akdağ
66 Arnaud Lusamba
99 Erencan Yardımcı
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
91 Tanguy Ndombele
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
14 Wilfried Zaha
GALATASARAY, PENDİKSPOR’A KONUK OLACAK
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 16. sırada bulunuyor.
İlk randevu
Pendikspor ile Galatasaray yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Deplasman karnesi
Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Cimbom son olarak konuk olduğu Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenildi.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Aslan, ligde oynadığı 13 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 7’sinde de kalesini gole kapadı.
Mauro Icardi krallık yarışında zirvede
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.
Galatasaray’da tek eksik
Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Süper Lig’de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez’in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.
Fernando Muslera sınırda
Galatasaray’da Pendikspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul’da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
Volkan Bayarslan düdük çalacak
Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
PENDİKSPOR DA 3 FUTBOLCU, GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Siltaş Yapı Pendispor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynanacak maçta görev alamayacak.Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Siltaş Yapı Pendispor ile Galatasaray, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.