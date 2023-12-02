Galatasaray, Trendyol Süper Lig 14. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçtaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Hatayspor'dan alan Galatasaray bugün Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçın altısını kaybeden ve bu mağlubiyetlerde kalesinde 22 gol gören Pendikspor ligin alt sıralarından kurtulmak için bugün güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Pendikspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 14. haftası Pendikspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00 'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PENDİKSPOR

1 Erdem Canpolat

6 Nuno Sequeira

20 Berkay Sülüngöz

22 Erdem Özgenç

23 Welinton

8 Endri Çekiçi

11 Halil Akbunar

21 Abdoulay Diaby

24 İbrahim Akdağ

66 Arnaud Lusamba

99 Erencan Yardımcı

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

91 Tanguy Ndombele

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

14 Wilfried Zaha

GALATASARAY, PENDİKSPOR’A KONUK OLACAK

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

İlk randevu

Pendikspor ile Galatasaray yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Cimbom son olarak konuk olduğu Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Aslan, ligde oynadığı 13 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 7’sinde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi krallık yarışında zirvede

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

Galatasaray’da tek eksik

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta Süper Lig’de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez’in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

Fernando Muslera sınırda

Galatasaray’da Pendikspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul’da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

PENDİKSPOR DA 3 FUTBOLCU, GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Siltaş Yapı Pendispor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile oynanacak maçta görev alamayacak.Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Siltaş Yapı Pendispor ile Galatasaray, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.







