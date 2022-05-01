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Özgün Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe günü okullar olacak mı?
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Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe günü okullar olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili başladı. Pazartesi günü başlayarak 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nda okullarda da tatil olacak. Peki, Perşembe ve Cuma günleri okul olacak mı? 5 Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Perşembe günü okul var mı? 5 Mayısta okullar açılacak mı?
5-6 Mayıs okullarda eğitim

5-6 Mayıs tarihini kapsayan Perşembe ve Cuma günleri okullar tatil mi sorusu, bayram tatilinin ardına denk gelmesi dolayısıyla merak uyandırmıştı. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi olan bayram tatili hakkında en çok merak edilen ise okulların durumu oldu.

5 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

Bayram sonrası 5-6 Mayıs tarihleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda 29 Nisan Cuma günü başlayan bayram tatili 5 Mayıs Perşembe gününe kadar olacak. Okullarda bayram tatili hafta sonu ile birleşerek 5 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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