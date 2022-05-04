Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe günü okullar olacak mı?

5-6 Mayıs tarihini kapsayan Perşembe ve Cuma günleri okullar tatil mi sorusu, bayram tatilinin ardına denk gelmesi dolayısıyla merak uyandırmıştı. Pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi olan bayram tatili hakkında en çok merak edilen ise okulların durumu oldu.

5 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

Bayram sonrası 5-6 Mayıs tarihleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda 29 Nisan Cuma günü başlayan bayram tatili 5 Mayıs Perşembe gününe kadar olacak. Okullarda bayram tatili hafta sonu ile birleşerek 5 gün olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

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Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba