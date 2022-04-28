Bayram kaç gün olacak? Bayram tatili ile ilgili son gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili kararının ne olacağı merak ediliyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan tatili 3 gündür. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi "bayram tatili uzayacak mı" sorularını akıllara getirdi. Bayramda tatil planı yapmak isteyen kişiler bayram tatilinin 5 gün mü yoksa 9 gün mü olacağını sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

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