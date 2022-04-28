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Özgün Bayram kaç gün olacak? Bayram tatili ile ilgili son gelişmeler
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Bayram kaç gün olacak? Bayram tatili ile ilgili son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile 2022 Ramazan Bayramı tatili kararının ne olacağı merak ediliyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan tatili 3 gündür. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi "bayram tatili uzayacak mı" sorularını akıllara getirdi. Bayramda tatil planı yapmak isteyen kişiler bayram tatilinin 5 gün mü yoksa 9 gün mü olacağını sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram tatili uzayacak mı: 2022 Ramazan Bayramı tatili 5 gün mü, 9 gün mü olacak?
Bayram tatili 2022

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi milyonların gündeminde bulunuyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğu, 9 güne çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs tarihinde sona eriyor. 5-6 Mayıs tarihleri bayram tatili ile birleştirilirse bayram tatili 9 güne çıkacak. Ancak bayram tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • Ramazan Bayramı Arefesi: 1 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 1. günü: 2 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 2. günü: 3 Mayıs 2022
  • Ramazan Bayramı 3. günü: 4 Mayıs 2022

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