Bayram kaç gün olacak? Bayram tatili ile ilgili son gelişmeler

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi milyonların gündeminde bulunuyor. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olduğu, 9 güne çıkıp çıkmadığı sorgulanıyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs tarihinde sona eriyor. 5-6 Mayıs tarihleri bayram tatili ile birleştirilirse bayram tatili 9 güne çıkacak. Ancak bayram tatilinin 9 gün olacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
- Ramazan Bayramı Arefesi: 1 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 1. günü: 2 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 2. günü: 3 Mayıs 2022
- Ramazan Bayramı 3. günü: 4 Mayıs 2022