Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu? 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Ronaldo'yu son 2 maçta yedek bırakan tecrübeli teknik adam eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Fernando Santos’un ardından Portekiz’de yeni teknik adam belli oldu. Peki Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

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