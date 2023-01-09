Özgün Portekizin yeni teknik direktörü kim oldu?
ÖZGÜN HABERLER

Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu?

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Portekiz'de Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Ronaldo'yu son 2 maçta yedek bırakan tecrübeli teknik adam eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Fernando Santos’un ardından Portekiz’de yeni teknik adam belli oldu. Peki Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu?
Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu?

Portekiz Milli Takımı da, Fas karşısında çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası'na veda etmişti. Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz’in yeni teknik direktörü belli oldu.

PORTEKİZ’İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Portekiz’in yeni teknik direktörü Roberto Martinez'in oldu. Belçika Milli Takımı'nı 6 yıl çalıştıran Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda gruplarda elenmelerinin ardından görevine veda etmişti.

49 yaşındaki teknik direktör, Belçika'daki görev süresinde 2.29 maç başına puan ortalaması yakaladı.

ROBERTO MARTİNEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Swansea City (2007-09)

Wigan Athletic (2009-13)

Everton (2013-16)

Belçika (2016-22)

Portekiz (2023-?)

Martinez, Wigan'ı çalıştırdığı dönemde FA Cup kazanma başarısı göstermişti.

Deschamps gözünü Pozzo'nun rekoruna dikti
SPOR
Deschamps gözünü Pozzo'nun rekoruna dikti

Türkiyenin en soğuk ilçesi oldu

Türkiye'nin en soğuk ilçesi oldu

Sibirya soğukları kendini gösterdi meteoroloji kaydetti.
Fiyatlar sabit kaldı

Fiyatlar sabit kaldı

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.
Bloomberg Türkiyenin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı: Ankaranın dünyaya etkisi Erdoğanın başarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

Şikayetler artınca ortaya çıktı: İnceleme başlatıldı.

İlk kez kullanılacak: 30 dakikada tespit edecek.

Herkes altın aramak için bölgeye gidiyor.
Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı
Gündem

Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı

Otomobil sektörünün baş belası stokçular, haksız kazanç için bu kez cami otoparkını tercih etti. Çamlıca Camii'nde stoklanan araçların sosyal medyaya yansımasının ardından tepki toplayan stokçular, otoparkta bulunan bütün araçları hemen kaldırdı.
Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar
Gündem

Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar

Türkiye mezunları programı kapsamında, Türkiye’de eğitim alanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye’nin gönül elçileri olarak kabul edilen mezunlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ikili ilişkilere birçok alanda katkı sağlıyorlar. Siyasetten akademiye, sanattan ekonomiye farklı alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Mezunları, kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.
Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı
Dünya

Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.