Portekiz’in yeni teknik direktörü kim oldu?

Portekiz Milli Takımı da, Fas karşısında çeyrek finalde elenerek Dünya Kupası'na veda etmişti. Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz’in yeni teknik direktörü belli oldu.
PORTEKİZ’İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Portekiz’in yeni teknik direktörü Roberto Martinez'in oldu. Belçika Milli Takımı'nı 6 yıl çalıştıran Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda gruplarda elenmelerinin ardından görevine veda etmişti.
49 yaşındaki teknik direktör, Belçika'daki görev süresinde 2.29 maç başına puan ortalaması yakaladı.
ROBERTO MARTİNEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI
Swansea City (2007-09)
Wigan Athletic (2009-13)
Everton (2013-16)
Belçika (2016-22)
Portekiz (2023-?)
Martinez, Wigan'ı çalıştırdığı dönemde FA Cup kazanma başarısı göstermişti.