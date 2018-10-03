Porto Galatasaray canlı izle! Galatasaray Porto deplasmanında

Porto Galatasaray canlı izleme bilgilerini sizler için hazırladık. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, bu akşam deplasmanda da puan almayı hesaplıyor. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Porto Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Digitürk üyeliği bulunanlar hiçbir ek ücret ödemeden Porto Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilecekler. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

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CBC Sport canlı izle! CBC Sport frekans ayarları Porto Galatasaray maçını şifresiz canlı izlemek mümkün. beIN Sport'ta yayınlanacağı resmi olarak duyurulan Şampiyonlar Ligi maçının, CBC Sport'tan ise şifresiz olarak izlenebileceği belirtildi. CBC Sport nasıl izlenir?Aşağıda vereceğimiz frekanslar üzerinden kanalı canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.CBC Sport nasıl ayarlanır?CBC Sport HD kanalının yayınları Türkiye'den de rahatlıkla izlenebiliyor. Ancak izleyicilerinin çanak antenlerini 42 dereceden 46 derece doğuya yani 4 derecelik çevirmeleri gerekiyor. Azeri uydusu AzerSpace1'den yayın yapan kanalın frekansı 11135. Polarizasyon yatay, sembol değeri ise 27500.Maça ait bilgilerPorto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü.İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor.İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından (sekiz) bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı.Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı (Kasım 2014).Canlı Skor: Porto Galatasaray

Şifresiz beIN Sports canlı izle! beıN Sports Haber artık şifresiz olarak ekranlarda beIN Sports’u şifresiz canlı izlemek mümkün. Yapılan resmi açıklama ile birlikte futbolseverler artık maçları şifresiz bir şekilde izleyebilecekler. Birkaç dakikanızı ayırarak frekans bilgilerini girebilir ve maçları kesintisiz izleyebilirsiniz.beIN Sports canlı izleme bilgileriSüper Lig’de oynanacak olan maçları sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.İzlemek için tıklayınızbeIN Sports Haber şifresiz canlı izlemeYapılan resmi açıklamanın ardından beIN Sports kanalını şifresiz olarak izleme imkanına sahipsiniz. Gireceğiniz frekans bilgileriyle beIN Sports’u televizyonlarınızdan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayınlar, programlar ve maç özetleri beIN Sports şifresiz kanalda.beIN Sports Haber frekans bilgileriTürksat 4A12379 MHZ Horizontal ( Yatay )DVB-S Sembol Oranı: 30000FEC 3/3 Digitürk Kanal 83.Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar artık şifresiz yayınla beIN SPORTS HABER’de sizinle! pic.twitter.com/AWN76vsgju— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 25 Ekim 2017 Porto Galatasaray maçı şifresiz mi?Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranları üzerinden şifreli izlenebilecek. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.beIN Sports Haber yayın akışı! 3 EkimPorto Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar

Porto Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar Ülkemizi temsil eden Galatasaray bu akşam zorlu rakiplerden biri olan Porto ile karşı karşıya geliyor. Resmi yayıncı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak bazı kanallar ise bu maçı şifresiz olarak yayınlayacak.Porto Galatasaray maçını şifresiz veren kanalBu akşam oynanacak olan mücadele Azerbaycan kanallarından biri olan CBC Sport üzerinden izlenebilecek. Bunun için frekanslarını CBC Sport’a göre ayarlamanız gerekmektedir.CBC Sport frekans bilgileriCBC Sport HD kanalının yayınları Türkiye'den de rahatlıkla izlenebiliyor. Ancak izleyicilerinin çanak antenlerini 42 dereceden 46 derece doğuya yani 4 derecelik çevirmeleri gerekiyor. Azeri uydusu AzerSpace1'den yayın yapan kanalın frekansı 11135. Polarizasyon yatay, sembol değeri ise 27500.Porto Galatasaray istatistikleriPorto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü.İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor.İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından (sekiz) bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı.Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı (Kasım 2014).

Galatasaray, Porto maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.

Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.

Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

- Şampiyonlar Ligi'nde 52 deplasman maçı oynadı

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

- Rakip sahada galibiyete hasret

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.