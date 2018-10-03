Porto Galatasaray canlı izle! Galatasaray Porto deplasmanında
Şampiyonlar Ligi’nde Porto kendi evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sizler de Porto Galatasaray maçını canlı izleme imkanına sahip olabileceksiniz.
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Porto Galatasaray canlı izleme bilgilerini sizler için hazırladık. İlk maçında Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, bu akşam deplasmanda da puan almayı hesaplıyor. Saat 22.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
Porto Galatasaray nasıl canlı izlenir?
Digitürk üyeliği bulunanlar hiçbir ek ücret ödemeden Porto Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilecekler. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.
Antrenman öncesinde sahanın ortasında toplanan sarı-kırmızılı kafile, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, hafif tempoda ısınma ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da son çalışmada yer aldı.
Teknik direktör Fatih Terim, antrenman başında kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Terim, daha sonra takım kaptanı Selçuk İnan'la bir süre görüştü.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti.
Sarı-kırmızılıların, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdiği bildirildi.
Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.
UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.
Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.
- Şampiyonlar Ligi'nde 52 deplasman maçı oynadı
Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.
- Rakip sahada galibiyete hasret
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.
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