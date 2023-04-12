Ramazan Boğaz esintisinde bereketli sofralar
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RAMAZAN HABERLERİ

Boğaz esintisinde bereketli sofralar

İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına ev sahipliği yapan Four Seasons Bosphorus, Ramazan ayı boyunca misafirlerini lezzetli ve bereketli iftar sofralarında ağırlıyor. İftar masalarında bir araya gelmenin huzurunu yaşatan otel, Ramazan’ın ruhunu yansıtan özel içeriklerini canlı fasıl müziği eşliğinde tatma fırsatı sunuyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Boğaz esintisinde bereketli sofralar
Boğaz esintisinde bereketli sofralar.

İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan Four Seasons Bosphorus, misafirlerini iftar sofralarında gelenekselleşen açık büfesi ile bir araya getiriyor. Türk Sanat Müziğinin ezgileri eşliğinde açık büfede lezzetli iftariyeliklerden, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun zengin mezelerine, etli bamya, kuru patlıcan dolması ve içliköfteden serin şerbetlere kadar birçok seçenek yer alıyor.

DAMAKLARDA İZ BIRAKAN LEZZETLER

Kilis kebabı, Karadeniz et döner, ızgara çeşitleri ve odun fırınında hazırlanan pide çeşitleri de damaklarda iz bırakıyor. Executive Chef Görkem Özkan ve ekibi tarafından hazırlanan bu lezzetlere lokum, lokma, künefe, zerde, güllaç gibi tatlıların yanı sıra çikolata ve dondurma köşeleri eşlik ediyor. Terasın en güzel noktalarından birinde konumlanan Ocakbaşı ise soğuk ve sıcak başlangıçların, kebap seçeneklerinin ve Türk tatlılarının yer aldığı şu set menüyü misafirleriyle buluşturuyor:

İFTARİYELİKLER VE SOĞUK BAŞLANGIÇLAR

Pastırma, biberli rozbif, Kars gravyer, eski kaşar peyniri tulum peyniri, dil peyniri, kuru incir, hurma, kuru kayısı, bal kaymak, tahin ve pekmez, Gemlik zeytini, ızgara yeşil zeytin.

Fasıl eşliğinde iftar keyfi

Açık büfe ve set menü seçeneklerinin yanı sıra, Four Seasons Bosphorus, Boğaz manzarasına karşı iftar sofralarında buluşabileceğiniz özel alanları ayırma imkanı da sunarak keyifli vakit geçirme olanağı sağlıyor. Ramazan boyunca Four Seasons Bosphorus’ta canlı fasıl müziğinin huzurlu makamlarını dinleyerek hazırlanan geleneksel yemeklerin tadına varmak isteyenler +90 212 381 40 00 telefon numarası ile yerlerini ayırtabilir.

Kuru patlıcan dolması, içli köfte
Kuru patlıcan dolması, içli köfte


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