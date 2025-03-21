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Bu Ramazan her ev ışıldadı

Bu Ramazan her ev ışıldadı

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
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Ramazan ayında pek çok yer ışıl ışıl süslemelerle kaplandı.

Sadece evler değil, ofisler ve restoranlar da süslendi. Süs eşyası satıcısı Sinan Dilaver, Ramazan süslerine talebin özellikle bu yıl artış gösterdiğini belirterek, "Eskiden yılbaşı ürünleri daha çok satılıyordu fakat birkaç yıldır Ramazan süslerine olan talep çok daha fazla. Geçen sene 2-3 bin Ramazan süsü siparişi gönderiyorduk, bu yıl 10 bine yakın sipariş aldık. Ramazan süsü imalatçıları geçen yıl yaklaşık 100 bin civarında üretim yapmıştı, bu yıl üretim miktarı 1 milyona doğru ilerliyor. Bu da talebin çok yoğun olduğunu gösteriyor. Her yıl satıcı sayısı da aynı oranda artıyor" dedi.



#aktüel
#toplum
#Ramazan

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