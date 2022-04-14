Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac kontenjanı açıklaması: 30 ya da 40 bin kişi hacı olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2020’de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız” dedi. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, gazetecilerle bir araya geldi.

KONTENJANI S.ARABİSTAN AÇIKLAYACAK

Suudi Arabistan’ın bu yıl hac ibadeti için toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğine işaret eden Erbaş, “Daha önce en son hacca götürdüğümüz miktarın hiç olmazsa yarısı olur diye tahmin ediyorum ama bu benim umudum, arzum. Net rakamı Suudi Arabistan açıklayacak” dedi.

65 YAŞINI GEÇENLER GİDEMEYECEK

Ali Erbaş, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 65 yaşını geçenlerin hacca gidemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

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“2020’de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler.”

Ramazanda Fetva Hattı’na günde 10 bin soru

Ramazanı hep birlikte ihya etme sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, şunları kaydetti: Dün, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız ile konuşurken, çok sevindirici bir bilgi verdi bana. ‘Hocam, Ramazan öncesi her gün 2 bin 500 soru sorulurken, ramazanda günde 10 bin soru geliyor bize’ dedi. Bu müthiş bir rakam. Bu, milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığına teveccühünün ne kadar yüksek olduğunu gösterir.