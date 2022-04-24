Ramazan Gönülden dile gelen dualar Ebeveyn/Anne-baba
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Ebeveyn/Anne-baba

Bizim dünyaya gelmemize vesile olan bu iki kıymetli varlığa, anne ve babamıza hayır, güzellik, saadet, hoşnutluk, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Vefat edenlere rahmetinle muamele eyle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Ebeveyn/Anne-baba
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MEHMET NEZİR GÜL

İlahi ya Rabbi!

Günümüzü hayırlı, bereketli ve anne-babalı eyle…

Allah’ım!

Bizim dünyaya gelmemize vesile olan bu iki kıymetli varlığa, anne ve babamıza hayır, güzellik, saadet, hoşnutluk, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Vefat edenlere rahmetinle muamele eyle.

Bizleri anne babamıza hayırlı evlatlar eyle.

Onlara hizmet etmeği, cihattan bile daha faziletli kıldın, namazdan sonra en büyük ibadet kabul ettin. Onlara yaşadıkları müddetçe hizmet etmeyi nasip eyle.

Onların memnuniyetini bizlere nasip eyle. Onların bizden razı olmasının senin de rızanı sağlayacağını biliyoruz. Bizi onlardan, onları bizlerden razı kıl Allah’ım! Sen de bizden razı ol Allah’ım!

Gençliklerinde de yaşlılıklarında da onlara her konuda destek olmayı, dualarını almayı müyesser kıl. Ayrı evlerde bulunduğumuzda, sık sık, sayısız/hesapsız ziyaretlerde bulunmayı, uzaklarda isek memnun edecek ölçüde ilgilenmeyi, arayıp hâl hatır sormayı, gönüllerini hoş etmeyi nasip eyle.

Onları yalnızlığa terk etme, azarlama, öf deme, incitme, kalplerini kırma, itaatsizlik yapma gibi tüm kötü hareketlerden cümlemizi koru ya Rabbi!

Onlar özellikle yaşlandıklarında, sıcak ilgi, kesintisiz alaka ve samimi yaklaşım göstererek cenneti kazanmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!

Anne-babamızı günlük dualarımıza katmayı, mağfiretleri için dua etmeyi, onlar adına hayır hasenat ve infak yapmayı, dostlarına hizmet etmeyi, akrabalarına hürmet etmeyi nasip eyle.

Ömrümüzün bereketinin, işlerimizin rast gitmesinin, rızkımızın bol olmasının onların memnuniyetiyle de ilgili olduğunu bize unutturma Allah’ım!

Hesabın görüleceği gün, beni, anne- babamı ve bütün müminleri mağfiret eyle.

Âmin. Velhamdu lillahi Rabbil alemin.

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