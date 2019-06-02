Gözyaşı dökme ayı

“Bir sütûn-ı nûrdur kim her minâre tâ seher

Şu'le-i kandîl-i berk-efşân ile rahşân olur”

Sadece Ramazan ayında tutulan oruçlar, yapılan ibadetler ile ilgili değil, onun hemen akabinde gelen bayram ile ilgili de çeşitli yazılar yazılmıştır. Bayram ve onunla gelen çeşitli şenlikler, sohbetler, yiyecek içecek de konu edinilmiştir. Ramazan ile ilgili yazılarda günlük hayat ile ilgili ayrıntıları da görmekteyiz.Yahyâ Nazîm'in bu dizlerinde bunu örneklerindendir(Her minare, seher vaktine kadar nurdan bir sütundurMinareler, şimşek saçan birer kandil olur)