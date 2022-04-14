Ramazan İftar topu Filistine Osmanlıdan miras
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RAMAZAN HABERLERİ

İftar topu Filistin’e Osmanlı’dan miras

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin’in 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresinde kaldığını, bunun sonucu olarak Türkiye ile Filistin’deki Ramazan kültürünün benzerlikleri bulunduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar topu Filistin’e Osmanlı’dan miras
Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ve Filistin'deki Ramazan hayatının benzer olduğunu söyledi.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ülkesindeki ve Türkiye’deki Ramazan günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Türkiye’deki Ramazanın köklü ve kendine has ananeleri olduğunu dile getiren Mustafa, ailesiyle Ankara’daki ortama uyum sağladıklarını ifade etti. İki ülkedeki Ramazan hayatının birbirine oldukça benzer olduğunu kaydeden Mustafa, “İftar sofralarımız aynı. Nitekim akraba ziyaretleri, aileleri bir araya getiren iftar sofraları, yardıma muhtaçların durumlarının yoklanması ve ibadet bu ayda iki ülke arasındaki ortak paydalar” dedi.

Faed Mustafa
Faed Mustafa

KÜLTÜRLER İÇ İÇE GEÇMİŞ

Mustafa, Filistin’in 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresinde kaldığını, bunun sonucu olarak Türkiye ile Filistin’deki Ramazan kültürünün benzerlikleri bulunduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Ramazan topu kültürü birinci derecede Osmanlı’dan bize kalan bir miras. Ortak hayattan dolayı bu kültürel benzerlikleri normaldir. Topla oruç açma adeti Filistin’de çok eski bir adettir. Eskiden daha çok yaygın olsa da bu uygulamayı halen bazı bölgelerde görebiliriz. Ayrıca bu kültürün bize Osmanlı dönemindeki Türk kardeşlerimizden geçtiğini düşünüyorum.”

ÜLKEMİ HATIRLATIYOR

Ramazan ayının Türkiye’de çok güzel olduğunu söyleyen Mustafa, “Türkiye’deki Ramazan halleri çok hoşuma gidiyor. Buradaki Ramazan havası bana Filistin’deki ramazan günlerini ve adetlerini hatırlatıyor” diye konuştu.

İftardan sonra Kudüs nöbeti
RAMAZAN
İftardan sonra Kudüs nöbeti

Filistin asıllı dünyaca ünlü isimden Ramazan paylaşımı: Selamünaleyküm
FOTOĞRAF 8
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25 yaşındaki Bella Hadid, Müslüman arkadaşı dünyaca ünlü şair Mustafa The Poet'i etiketleyerek Ramazan ayının başlamasını kutladı. <br><br>Filistin asıllı olan Amerikalı model, paylaşımında dikkat çeken açıklamalara da imza attı.
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Hadid, özellikle tutuklu ve İsrail, Çin gibi terör devletleri tarafından saldırılara maruz kalan Müslümanları hatırlattı.<br><br>Oruç ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda açmaları için dua eden Hadid, sözlerinin sonuna da \"Selamünaleyküm\" ekledi.
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Filistin'e yapılan saldırıları en sert dille eleştiren ve bütün dünyaya duyurmak için elinden geleni yapan Hadid, 51 milyona yakın takipçiye sahip sosyal medya hesabından yine takdir topladı.
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Hadid'e kız kardeşi Gigi Hadid ve dünyaca ünlü milyarder babası Mohammed Hadid'ten destek geldi. Öte yandan Bella Hadid, her yıl olduğu gibi bu yılda Filistinlilere bağışta bulundu. Ünlü model, hassasiyetli davranarak miktarı gizli tuttu.
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR<br><br>\"Tüm Müslüman arkadaşlarımı ve takipçilerimi düşünüyorum. Onlara güç ve sevgi gönderiyorum. Tüm Müslüman kardeşlerimin özellikle de tutuklu ve savaştaki Müslüman kardeşlerimin Ramazanlarını kutluyorum. Daha huzurlu bir ortamda oruç açmalarını diliyorum. Selamünaleyküm\"<br>
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Filistin asıllı dünyaca ünlü isimden Ramazan paylaşımı: Selamünaleyküm
Bella Hadid, Ramazan ayıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hadid, özellikle İsrail'in terör saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Son olarak ise Filistin'deki katliamları görmezden gelenleri ağır bir dille eleştirdi.


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