İftar topu Filistin’e Osmanlı’dan miras

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, ülkesindeki ve Türkiye’deki Ramazan günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. Türkiye’deki Ramazanın köklü ve kendine has ananeleri olduğunu dile getiren Mustafa, ailesiyle Ankara’daki ortama uyum sağladıklarını ifade etti. İki ülkedeki Ramazan hayatının birbirine oldukça benzer olduğunu kaydeden Mustafa, “İftar sofralarımız aynı. Nitekim akraba ziyaretleri, aileleri bir araya getiren iftar sofraları, yardıma muhtaçların durumlarının yoklanması ve ibadet bu ayda iki ülke arasındaki ortak paydalar” dedi.

Faed Mustafa

KÜLTÜRLER İÇ İÇE GEÇMİŞ

Mustafa, Filistin’in 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresinde kaldığını, bunun sonucu olarak Türkiye ile Filistin’deki Ramazan kültürünün benzerlikleri bulunduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Ramazan topu kültürü birinci derecede Osmanlı’dan bize kalan bir miras. Ortak hayattan dolayı bu kültürel benzerlikleri normaldir. Topla oruç açma adeti Filistin’de çok eski bir adettir. Eskiden daha çok yaygın olsa da bu uygulamayı halen bazı bölgelerde görebiliriz. Ayrıca bu kültürün bize Osmanlı dönemindeki Türk kardeşlerimizden geçtiğini düşünüyorum.”

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ÜLKEMİ HATIRLATIYOR

Ramazan ayının Türkiye’de çok güzel olduğunu söyleyen Mustafa, “Türkiye’deki Ramazan halleri çok hoşuma gidiyor. Buradaki Ramazan havası bana Filistin’deki ramazan günlerini ve adetlerini hatırlatıyor” diye konuştu.

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