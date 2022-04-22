Ramazan İki yıl sonra camide itikaf
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RAMAZAN HABERLERİ

İki yıl sonra camide itikâf

Korona nedeniyle iki yıldır evlerde yapılan itikâf, bu yıl camilerde yapılabilecek. Dış dünyadan uzaklaşıp kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikâf günleri, dün başladı. Belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikâf”, Ramazan'ın son 10 gününde yapılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İki yıl sonra camide itikâf
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Ramazanın son 10 gününe girilmesiyle birlikte itikâf dün camilerde başladı. Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikâf günleri, bayram namazına kadar sürecek. Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen itikâf ibadetinde, asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor. İtikâfa cami ve mescitlerde girmeyi tercih edenler, 10 gün boyunca buralarda ibadet ve ilmi okuma yapacak.

CAMİLER BELİRLENDİ

  • Diyanet İşleri Başkanlığı bu kapsamda il ve ilçelerde itikâfa girilecek ibadethaneleri duyurdu. Dileyen Müslümanlar, dün camilere giderek itikâfa girdi. Sadece ibadet ile meşgul olmak niyetiyle itikâfa giren Müslümanlar tüm ihtiyaçlarını camide gideriyor. Bulunduğu yerden sadece can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlar olursa çıkabilen kişilerin başka şartlar altında camiden çıkması durumunda itikafı bozuluyor.

ORUÇ AÇANA KADAR KUR’AN

Ankara Kocatepe Camisi’nde itikâfa giren Mehmet Tanık, “Bir Müslümanın normal zamanda yapması gereken ibadetleri itikafa girerek öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Ardından tüm hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Az uyuyoruz, az yemek yiyoruz ve az konuşmaya gayret ediyoruz. Sadece ibadete etmeye odaklıyoruz” dedi. Tanık, ”Ramazan ayının son 10 gününde bulunan mübarek Kadir Gecesi’ni ibadet ile geçirebilmek için 10 gün boyunca teravih namazından sonra uyuyup teheccüd namazını kılmak için kalkıyoruz. Ve ardından gece uyumuyoruz sadece ibadet ile meşgul oluyoruz. Nafile ve sünnet namazlarını kılmaya gayret ediyoruz. Sabah güneş aydınlandıktan 45 dakika geçtikten sonra öğle ezanının 45 dakika öncesine kadar uyuyoruz. Kalktıktan sonra oruç açana kadar Kur’an-ı Kerim okuyup ibadet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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