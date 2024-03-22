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Ramazan

Zekatı alana teşekkür etmeli

Fitre ve zekat, ihtiyaç sahiplerine Allah'ın tayin ettiği bir haktır. Bu nedenle zenginlerin ihtiyaç sahiplerine teşekkür etmesi bile gerekir.

Saliha Engin
04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:06 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan ayıyla birlikte oruç ibadetinin yanında Müslümanların zekat, fitre ve sadaka ibadetlerini de yerine getirmeleri gerekiyor. Kur’an-ı Kerim'de namazdan sonra en çok bahsedilen ibadetlerin başında gelen zekat, mal ve mülk hırsından arındırdığı için manevi bir temizlik olarak adlandırılıyor.


ASIL SAHİBİ ALLAH’TIR

Sahip olduğumuz malın asıl sahibinin Allah olduğunu hatırlatan Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Casim Avcı, “İnsana sahip olduğu mal ve mülk şu fani dünyada geçimini sağlamak için emanet olarak verilmiş ve aynı zamanda bu imkanlarla ebedi ahiret hayatına yatırım yapması istenmiştir. Ahirete yönelik bu yatırım yolları arasında zekat, fitre ve genel manada sadaka önemli bir yer tutmaktadır. Yüce Allah bir taraftan insana mal ve mülk verirken bir taraftan da bu mal ve mülkte ihtiyaç sahiplerinin de hak sahibi olduğunu açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla zekat ve fitre aslında ihtiyaç sahiplerinin bizdeki haklarıdır” diye konuştu.


ARAYIP BULMALIYIZ

İnsanın ihtiyaç sahiplerine zekat ve fitre verirken aslında onlara Allah tarafından tayin edilmiş haklarını vermiş olduğunu söyleyen Avcı, “Hatta toplumdaki ihtiyaç sahipleri kendilerine ulaşamazsa bile zenginlerin onları arayıp bulması ve bu haklarını onlara ödemesi gerekir. Bu açıdan zekat söz konusu olduğunda her ne kadar ihtiyaç sahiplerinin kendilerine zekat veren zenginlere teşekkür etmeleri doğal ise de aslında zenginlerin ihtiyaç sahiplerine teşekkür etmesi gerekir” dedi.


Yardımda cimrilik etmemek gerekiyor

Prof. Casim Avcı, yardımda cimrilik etmemek gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Mal ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu unutup kendisine ait olduğunu söylemek, mal biriktirip öğünmek, cimrilik edip paylaşmamak ve ihtiyaç sahiplerine tepeden bakıp hor görmek İslâm ahlâkı değil, Kârûn ahlâkıdır. Bugün her türlü imkana sahip olup aşırı lüks ve şatafat içinde yaşayanların, fakir ve yoksulları, ihtiyaç sahiplerini düşünmeyenlerin yarın bu malvarlıklarını kaybedip muhtaç duruma düşmeyeceklerinin garantisi yoktur. Bugün ihtiyaç sahiplerine el uzatmayanlar yarın el açar hale düşebilirler.”


#fitre
#zekat
#ihtiyaç
#Ramazan
#oruç
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