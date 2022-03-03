Şaban ayı orucunun fazilterleri: Şaban ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Mübarek ayda oruç tutmak isteyenler Şaban ayı orucunun ne zaman, kaç gün tutulduğunu ve nasıl niyet edeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 4 Mart Cuma günü başlayan ayda oruç tutmanın fazileti oldukça büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ TUTULAN ORUCUN SEVABI

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Özellikle de Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu, ama Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu bir şekilde geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.

REKLAM

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor. Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15. Gecesi olarak belirlenen Berat Kandili de miladi takvime göre bu yıl 17 Mart Perşembe günü gecesine denk gelecek.

REKLAM