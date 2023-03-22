FED faiz kararı, Mart ayında verilecek politika faizi kararını bekleyen yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? FED faiz artırımını durdurursa altın ne olur? İşte detaylar.