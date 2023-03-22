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Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 kişiyi sözleşmeli personel kadrosu ile istihdam edeceğini duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi başta olmak üzere 10900 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

09:45 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin 900 sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Sağlık Bakanlığı alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 10900 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru tarihi, kadrolar ve şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kontenjan branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı branş dağılımı

  • ilanı yayınladı. Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı
    ’de yayımlandı. Bu kapsamda;
    4 bin 958 temizlik görevlisi,
    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)
    ,
    747 klinik destek elemanı (hastane)
    ,
    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi
    ,
    279 elektrikçi
    ,
    195 inşaat boyacısı
    ,
    130 marangoz
    ,
    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı
    ,
    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
    ile
    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı
    olmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden ne zaman yapılacak?

Başvurular, 22-27 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesi üzerinden yapılacak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.


#sağlık bakanlığı personel alımı
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#işkurSağlık Bakanlığı alımı
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