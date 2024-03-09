"Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, İŞKUR'a başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2 günde sürecek kura çekimi, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 8 bin işçi alımı için tarih...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını söyledi.





İşçi alımının İŞKUR’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz.





Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.





SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi 18-19 Mart'ta ayı içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.





Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.





Kura yeri ve saatinin Bakanlık tarafından paylaşılması bekleniyor.





İŞÇİ ALIMI NOTER KURASIYLA BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir.





İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.





KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.





ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçi sayısı ve kadroları şu şekilde;





Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84





Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127





Elektrikçi (genel): 144





Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143





İnşaat boyacısı/boyacı: 64





Klinik destek elemanı: 600





Güvenlik görevlisi: 3 bin 250





Marangoz: 32





Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2





Oto elektrikçisi: 2





Otomotiv kaportacısı: 2



