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Sağlık ocakları bugün kapalı mı?

Sağlık ocakları bugün kapalı mı?

09:253/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık ocakları bugün açık mı kapalı mı? Aile hekimleri ne zaman açılacak, grev ne zaman bitiyor?
Sağlık ocakları bugün açık mı kapalı mı? Aile hekimleri ne zaman açılacak, grev ne zaman bitiyor?

Aile hekimleri beş günlük 'iş bırakma' eylemi gerçekleştiriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeniden iş bırkma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

Aile hekimine muayene olmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını sorguluyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bugün yapılan açıklama sonrası vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi aile hekimleri grevde mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı? 3 Aralık Salı aile hekimleri çalışıyor mu? İşte detaylar...

Sağlık ocakları kapalı mı, aile hekimleri grevde mi?

Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.

Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek?

TTB’den yapılan açıklamada " Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." İfadeleri kullanıldı.

Aile hekimleri neden iş bırakma eylemi yapıyor? Yönetmelikle hangi maddeler var?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi. Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.



#Sağlık ocakları
#aile hekimleri
#Aile Sağlığı Merkezi

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