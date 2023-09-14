Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, Hangi hastalık için hangi doktora gidilir? soruları sorulmakta. Peki hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte hastahane randevusu hakkındaki detaylar.