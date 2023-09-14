aile hekimi
Hastalanan vatandaşların ilk muayene ve tetkik için başvurdukları sağlık ocakları mesai güncel saatleri merak ediliyor. Sağlık Ocağı, Aile hekimine gidecek vatandaşlar tarafınfan aranan konuların başında geliyor. Her vatandaş kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sağlık ocaklarından hizmet alabiliyor. Peki sağlık ocağı çalışma saatleri, Sağlık ocakları açık mı 2023? Aile Hekimliği kaçta açılıyor?
AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ
- Sağlık Ocakları Türkiye genelinde 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI SAATLERİ
- Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.
SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?
Sağlık ocakları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğundan dolayı hizmet vermezler.
AİLE HEKİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?
- Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.
Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.
AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Vatandaşların ikamet adreslerine göre yapılan ayrımlar çerçevesinde atanmış olan Aile hekimlerini değiştirmeleri mümkün.
Aile hekimliği uygulamasında her bireyin ikamet adresi baz alındığı için taşınma işleminin gerçekleşmesinin ardından aile hekimini değiştirmek için kişinin başvuru yapması gerekiyor.
E-Nabız Aile Hekimi Değiştirme
Aile hekimi değiştirme işlemini online olarak E-Devlet sistemi üzerinden, E-Nabız sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme işlemi için takip etmeniz gereken adımlar şunlardır:
“Aile Hekimini Değiştir” seçeneğine tıkladığınızda, karşınıza gelecek olan sayfada geçiş yapmak istediğiniz hekimi görüntüleyebilmeniz için sistem sizden konum bilgilerinizi girmenizi talep edecektir.
İl ve ilçe bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra ilgili bölgede bulunan aile sağlığı merkezleri listesini görüntüleyebilirsiniz. Geçiş yapmak istediğiniz merkezi seçtiğinizde sayfanın alt kısmında geçiş yapabileceğiniz, uygun hekimler ve merkezler listelenecektir.
Seçtiğiniz hekimin yan tarafında bulunan kutucuğu işaretleyerek, sayfanın altında bulunan “Aile Hekimi Değiştir” tuşuna tıklamanız yeterli olmaktadır.