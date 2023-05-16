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Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandık kurulu üyeleri alacağı ücretin hesaplara yatması için beleyişe geçti. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

08:32 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sandık görevlisi

Sandık görevlisi

Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yurt içinde ve dışında 55 milyon 382 bin 707 oy kullanıldı. Oy kullanma oranının yüzde 86,28’e ulaştığı seçimlerde on binlerce kişi sandık görevlisi olarak görev yaptı. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin en zaman yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılacak seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

SEÇİMLERDE MÜŞAHİTLER DE PARA ALIYOR MU?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.



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