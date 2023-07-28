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Şanlıurfa Akşam ezanı vakti Diyanet 28 Temmuz 2023

Diyanet Şanlıurfa akşam ezanı saati aşure günü oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayının 10. günü olan aşura 28 Temmuz Cuma günü idrak ediliyor. Peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" oruç tutmanın birçok fazileti bulunuyor. Peki, Şanlıurfa’da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Diyanet Şanlıurfa akşam namazı vakti ve il il akşam ezanı saatleri.

15:17 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şanlıurfa Akşam ezanı vakti Diyanet 28 Temmuz 2023

Şanlıurfa Akşam ezanı vakti Diyanet 28 Temmuz 2023

Şanlıurfa’da akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre saat 19.44’de okunacak. Bugün Muharrem’in 10. günü aşure günü olması sebebiyle oruç tutan vatandaşlar Türkiye’nin dört bir yanında il il
ni araştırıyor. Diyanet akşam ezanı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞANLIURFA’DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Şanlıurfa’da akşam ezanı saat 19.44’de okunacak. Diyanet il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure günü, Peygamberler tarihi açısından çok önemli olayların yaşandığı bir gündür.

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Aşure gününde her sene birlik beraberlik mesajı verilir ve aşureler yapılarak dağıtılır. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getirmektedir.

Aşure Günü; paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısının yapılıp dağıtıldığı bir gelenekle yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği Aşure günü yaşanan olaylar da İslam alemi açısından bu günün önemini daha da belirginleştirir.

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir. İşte aşure günü meydana gelen 10 olay...

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti


En güzel aşure günü mesajları!
En güzel aşure günü mesajları!

Aşure mesajları! Anlamlı, resimli, dualı, kısa, en güzel, en yeni aşure günü mesajları bugün çokça araştırılıyor. Aşure mesajları resimli ve anlamlı seçeneklerle tercih ediliyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" 28 Temmuz’da idrak edilecek. Aşure günü Müslümanlar, aşure gününün faziletini, önemi hatırlatmak için dua mahiyetinde aşure mesajları gönderiyor. Anlamlı, kısa, resimli, güzel aşure mesajları ve dualarını ayrıca WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal platformlarında da paylaşıyor. İşte 28 Temmuz 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü Aşure mesajlarını sizler için derledik.


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#diyanet namaz vakitleri
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