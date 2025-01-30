2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. Peki, 2024 Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte Sayıştay sınav sonuçları sorgulama ekranı...
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanmıştı. ÖSYM'den sonuç duyurusu geldi. Sayıştay sınav sonuçları açıklandı.
Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM’den Sayıştay sınav sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.