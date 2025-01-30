ÖSYM’den Sayıştay sınav sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.