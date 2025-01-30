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Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

09:4630/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı

2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı. Peki, 2024 Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte Sayıştay sınav sonuçları sorgulama ekranı...

28-29 Aralık 2024 tarihlerinde Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanmıştı. ÖSYM'den sonuç duyurusu geldi. Sayıştay sınav sonuçları açıklandı.

Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM’den Sayıştay sınav sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı

28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.



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