AK Parti 2 bin avukat ve 100 bin müşahitle seçime hazır: Özcan'dan Ankaralılara sandık çağrısı

“14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız istikrardan yana olduklarını AK Parti’ye tek başına meclis çoğunluğunu vererek gösterdiler. Seçim gecesi yapılan anti demokratik açıklamalarla demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar olsa da sonuç açık ve net bir şekilde ortadadır. Milletimiz rekor bir katılımla o açıklamaları yapanlara ve dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Yarın yapılacak olan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi rehavete kapılmamalıyız. Rehavet ve zafer sarhoşluğu bizim en büyük düşmanımız. 14 Mayıs seçimleri öncesi Apo’ya özgürlük, Selahattin Demirtaş’a özgürlük naraları atanlara, depremzedelere haklarını helal etmeyenlere, seçimden sonra bir anda milliyetçi olamaya çalışanlara gereken dersi inşallah milletimiz tek bir fire vermeden, sandıklara gidecek ve gereken cevabı verecektir. Birleşip üzerimize gelen şer odaklarına sahada olduğu gibi sandıkta fırsat vermeyecektir"