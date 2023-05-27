AK Parti 2 bin avukat ve 100 bin müşahitle seçime hazır: Özcan'dan Ankaralılara sandık çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan/ AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yarın yapılacak olan ve Türkiye için tarihi bir öneme sahip olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Özcan Ankara genelinde yaklaşık 2 bin Avukat ve 100 bin müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AK Parti Ankara İl Başkanlığı bütün hazırlıklarını tamamlarken İl Başkanı Hakan Han Özcan vatandaşları seçim sandıklarına oy kullanmaya davet etti. Özcan Ankara genelinde yaklaşık 2 bin Avukat ve 100 bin müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti.
'Sadece Cumhurbaşkanını değil Türkiye'nin kaderini belirleyeceğiz'
'Apo'ya Demirtaş'a özgürlük isteyenlere gereken cevap verilecektir'
- “14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız istikrardan yana olduklarını AK Parti’ye tek başına meclis çoğunluğunu vererek gösterdiler. Seçim gecesi yapılan anti demokratik açıklamalarla demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar olsa da sonuç açık ve net bir şekilde ortadadır. Milletimiz rekor bir katılımla o açıklamaları yapanlara ve dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Yarın yapılacak olan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi rehavete kapılmamalıyız. Rehavet ve zafer sarhoşluğu bizim en büyük düşmanımız. 14 Mayıs seçimleri öncesi Apo’ya özgürlük, Selahattin Demirtaş’a özgürlük naraları atanlara, depremzedelere haklarını helal etmeyenlere, seçimden sonra bir anda milliyetçi olamaya çalışanlara gereken dersi inşallah milletimiz tek bir fire vermeden, sandıklara gidecek ve gereken cevabı verecektir. Birleşip üzerimize gelen şer odaklarına sahada olduğu gibi sandıkta fırsat vermeyecektir"