Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu - Hakan Bayrakçı
Sonar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
Seçime sayılı günler kala Sonar Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, oy kullanımında ciddi bir azalma olmaması durumunda kazananın Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilgisini verdi.
Şirket Sahibi Hakan Bayrakçı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53.8 ile kazanacağını öngördü.
Anket sonuçlarına göre ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.2 alabileceği açıklandı.
14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1’e ulaşamadığından seçimler ikinci tura kaldı. 60 milyon seçmen pazar günü sandık başına gidecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı 2. tur için son anket sonuçları da açıklandı. İlk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey’in seçim anket sonuçlarına göre Erdoğan, 5 puan önde görünüyor. İşte son seçim anket sonuçlarına göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları.
Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde dün yüzde 49,74 ile büyük bir başarı kazandı. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.95 oy aldı. Yaşanan hezimet muhalefetin anket firmalarının yayınladığı oy oranları ise manipülasyonu ortaya çıkardı.
Seçimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti önde çıktı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalsa da seçimin sadece siyasi olarak değil, anket şirketlerinden de kaybedenleri oldu. Çıkan sonuçlar muhalefetin anket firmalarının manipülasyonunu ortaya çıkardı. Seçmeni manipülasyonla yönlendirmeye çalışan o anket şirketleri sonuçların ardından sessizliğe gömüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldığı canlı yayın programında, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim öncesinde ellerinde bulunan hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamadığını itiraf etti. Şahin, "Sanki ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlere ilişkin yanlış sonuçlarla manipülasyona soyunan anket şirketlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu belirterek bu şirketlerin başında Konda'nın geldiğini ifade eden Soylu, Bekir Ağırdır'ın Türkiye'ye operasyon çektiğini söyledi. Soylu, "Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlere ilişkin yanlış sonuçlarla manipülasyona soyunan anket şirketlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu belirterek bu şirketlerin başında Konda'nın geldiğini ifade eden Soylu, Bekir Ağırdır'ın Türkiye'ye operasyon çektiğini söyledi. Soylu, "Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır." dedi.
64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sona gelindi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anket firmalarının manipülafif sonuçları da bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile Cumhurbaşkanı seçen MetroPOLL Araştırma anket firması seçim sonuçları açıklandıktan sonra 10 gün önceki verileri paylaşarak Erdoğan'ın 49,5'lik oranla Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği gerçek verileri paylaştı.
CHP yandaşı KONDA, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem oldu. KONDA, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin hazırladığı ankette Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,3 oy alacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde götürdüğü seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu açılan 98,06 sandık oranında yüzde 45,00 oy aldı.
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi. Özdağ'ın kararını bugün açıklaması beklenirken Oğan ile farklı bir tutum sergilemesi halinde 5,17'lik oy oranının nasıl dağılacağı merak konusu oldu. Anket şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, oy dağılımı hakkındaki görüşlerini bildirdi.