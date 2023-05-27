Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.