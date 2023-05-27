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Seçim

Hakan Bayrakçı ikinci tur için oran verdi

14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını en yakın tahmini yapanlardan biri olan Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala anket sonuçlarını paylaştı. Bayrakçı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53.8 ile kazanacağının anket sonuçlarına yansıdığını ifade etti.

11:11 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu - Hakan Bayrakçı

Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu - Hakan Bayrakçı

Sonar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Seçime sayılı günler kala Sonar Araştırma Şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, oy kullanımında ciddi bir azalma olmaması durumunda kazananın Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilgisini verdi.

Şirket Sahibi Hakan Bayrakçı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53.8 ile kazanacağını öngördü.

Anket sonuçlarına göre ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.2 alabileceği açıklandı.

Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?
Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



#28 mayıs
#seçim
#hakan bayrakçı
#recep tayyip erdoğan
#Kemal kılıçdaroğlu
#anket
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