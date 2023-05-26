HDP'li Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemleriyle kırgınlık yaşıyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Türk
14 Mayıs'ta yaşadığı seçim hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için milliyetçilik söylemler sarf etmesi Yedili Masa'nın ortağı HDP'yi rahatsız etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat sonrası ittifak kararını yeniden gözden geçiren HDP, daha sonra yaptıkları açıklamayla söz konusu anlaşmayı tanımadıklarını, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutacağını ümit ettiklerini ve yeniden destek verme kararı aldıklarını duyurdu.
Diyarbakır'da konuşan HDP'li Ahmet Türk, bu desteğin çok da hevesle yapılan bir karar olmadığını vurguladı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu. Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Tunay, HDP'nin desteği ile ilgili olarak "HDP'nin içerisinde terörle bağını kesemeyen Kandil'den talimat alan siyasetçiler var. Bunlar temizlenmedi. HDP kurumsal olarak PKK ile arasına mesafe koyamadı. Bu bizi mahvetti." dedi.
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’daki perşembe pazarında esnaf ziyaretinde bulundu. Burada kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafı hedef alan İmamoğlu, "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" dedi. Bunun üzerinde korumalar tarafından tezgahtan indirilerek ifade vermeye giden esnaf, Yeni Şafak’a konuştu. İmamoğlu’nun teröristlerle yürüyerek işin ciddiyetinin farkında olmadığını belirten esnaf, "PKK ile iş yapan tezgahıma gelemez. Ben 60 yıldır bu işi yapıyorum, aklınca bana esnaflığı öğretiyor. Korumaları beni çekiştirerek indirdi. O benden ben de ondan davacı oldum." diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ, ittifak ortağı HDP'den tepki gördü. HDP'li ErolKatırcıoğlu, "Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi." ifadesini kullandı.
HDP, Ümit Özdağ’a kayyum uygulamasını devam ettirme sözü veren Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda da destekleyecek. Kararı açıklayan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Hiçbir şartta geri adım atmayacağız” dedi. “Erdoğan bizler için seçenek değildir” diyen Buldan’ın, oy istediği Kılıçdaroğlu’nun adını anmaması dikkat çekti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’den, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokole ilişkin açıklama geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ’ın faşist söylemlerine takılmıyoruz” dedi, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Erdoğan ile yaptığı görüşme gibi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü belirten Oğan, "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk." diyen Oğan, "Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." diye konuştu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin sonlarına yaklaşıldığı sırada HDP müşahitlerinin bulunduğu grup, diğer sandık müşahitlerine saldırdı. Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda yerel saatle 21.00 sularında HDP sandık müşahitleri ve onlarla birlikte hareket eden grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçti. Görgü tanıkları, HDP sandık müşahitleri ve saldırgan grubun bir kadın sandık görevlisine sözlü saldırıda bulunarak küfrettiğini, bunun üzerine diğer müşahitlerin ve seçmenlerin de tepki gösterdiğini aktardı. Kavgacı tutumunu sürdüren grup, müşahitlere ve oy kullanmak üzere orada bulunan seçmenlere demir çubuklar ve sandalyelerle saldırdı. Saldırıda iki seçmen yaralandı. Yaralılardan, başına demir çubukla darbe alan bir seçmen hastaneye kaldırıldı. Olaylardan sonra Brüksel'deki Expo alanına gelen polis, iki grubu ayırdı. Yaralı seçmen hastanede müşahede altında tutulurken oy verme işleminin yapıldığı binaya girişler kapatıldı.
Yedili Koalisyon’un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ırkçı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşmaya vardı. Özdağ ile el sıkışan Kılıçdaroğlu HDP'lilerin tepkisini alsa da kendisine en büyük destek yine Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, korku saldığı paylaşımında Kılıçdaroğlu seçilmezse ‘felaket’ olacağını söyleyerek ‘Üçüncü tur yok, sandığa gidin’ çağrısında bulundu. Demirtaş’ın Tweet’inin altına çok sayıda kişi tarafından Kılıçdaroğlu ile mutabakat imzalayan Özdağ’ın HDP’lileri ‘terörist’ olarak nitelendirdiği ifadeleri paylaşıldı.
İstanbul Bayrampaşa'daki pazar ziyareti sırasında bir esnaf tarafından HDP ile yaptıkları iş birliği üzerinden eleştirilen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşa parmak sallayıp "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" diyerek hedef aldı. Korumalarıyla esnafı tezgahtan indirip şikayetçi olan İmamoğlu, "O aldanmış zavallı. Onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım." dedi.