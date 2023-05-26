HDP'li Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemleriyle kırgınlık yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Erdoğan ile yaptığı görüşme gibi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü belirten Oğan, "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, "Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk." diyen Oğan, "Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." diye konuştu.