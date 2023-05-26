İkinci tur için destek isteyen CHP heyetine Muharrem İnce'den veto: İçimden gelmiyor

Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu
İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışına devam ediyor.
14 Mayıs'a günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısını (MYK) gerçekleştirdi.
Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.
'Açık bir destek bildirmeyeceğiz'
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CHP'den İnce'ye ikna heyeti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yakın ilişkisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyetin İnce'ye gönderildiği öğrenildi. Yandaş Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu kapsamda kendisine Karalar tarafından verilen bilgileri paylaştı. Küçükkaya, Karalar'ın İnce'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi bir açıklama yapmasını istediğini aktardı.
'Beni hasta ettiler mahvoldum ben'
"Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi. Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık, "Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben" dedi.