İkinci tur için destek isteyen CHP heyetine Muharrem İnce'den veto: İçimden gelmiyor

"Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun"

"Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun"

Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol MEMLEKET diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yakın ilişkisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyetin İnce'ye gönderildiği öğrenildi. Yandaş Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu kapsamda kendisine Karalar tarafından verilen bilgileri paylaştı. Küçükkaya, Karalar'ın İnce'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi bir açıklama yapmasını istediğini aktardı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atılan, "İnce, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak" iddialarını yalanladı. Hastanede tedavi gördüğünü ve iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." dedi.

"Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi. Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık, "Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben" dedi.