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Seçim

İkinci tur için destek isteyen CHP heyetine Muharrem İnce'den veto: İçimden gelmiyor

Memleket Partisi, dün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek adına bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeme kararı çıktı. Yandaş Gazeteci İsmail Küçükkaya, İnce ile görüşen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Muharrem İnce'nin kendilerine "Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimde gelmiyor" dediğini aktardı.

11:44 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışına devam ediyor.

14 Mayıs'a günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısını (MYK) gerçekleştirdi.

Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

'Açık bir destek bildirmeyeceğiz'

Partinin ikinci tur oylamasında hiçbir adayı desteklemeyeceği belirtildi. Muharrem İnce'nin,
"Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz"
dediği öğrenildi.

'Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın'

Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değlldir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun"
sözleriyle CHP'lilerin yaptığı baskılara da tepki gösterdi.



CHP'den İnce'ye ikna heyeti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yakın ilişkisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyetin İnce'ye gönderildiği öğrenildi. Yandaş Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu kapsamda kendisine Karalar tarafından verilen bilgileri paylaştı. Küçükkaya, Karalar'ın İnce'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi bir açıklama yapmasını istediğini aktardı.



'Beni hasta ettiler mahvoldum ben'

Küçükkaya ziyareti şöyle anlattı:

"Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi. Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık, "Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben" dedi.

'İçimden gelmiyor"

Zeydan Başkan da demiş ki
"Senin getireceğin oy belki yarımdır belki azdır geçtim. Sen Ümit Özdağ benzeri bir açıklama yaparsan küstürdüğün, hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin."
Muharrem İnce de demiş ki, aynen Zeydan Karalar'dan duyduğum gibi aktarıyorum; 'İçimden gelmiyor."


Fidel Okan İnce'ye kurulan kumpasın detaylarını anlattı: İşte CHP-FETÖ-Kaset üçgeninin bilinmeyenleri
Fidel Okan İnce'ye kurulan kumpasın detaylarını anlattı: İşte CHP-FETÖ-Kaset üçgeninin bilinmeyenleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ eliyle dolaşıma sokulan ve CHP'liler tarafından yayılan 'kaset' ve 'para aldı' kumpaslarının ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti. tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programına konuk olan İnce'nin avukatı Fidel Okan, CHP-FETÖ-Ankara Kuşu üçgeninde oluşturulan 'kaset' kumpasının bilinmeyenlerini anlattı. FETÖ'nün servis ettiği yalanların CHP'de yöneticilik yapan iki kişi tarafından yayıldığını vurgulayan Okan, "Kılıçdaroğlu hiç samimi değil, CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ ve CHP ortak operasyonu söz konusu" diye konuştu.


#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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