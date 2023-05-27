Kılıçdaroğlu'ndan sporseverlere oy rüşveti: 'Lig maçlarını şifresiz yayınlayacağım' diyerek ülke futbolunu batırmayı vaadetti

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak.
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri etkilemek için verdiği vaatlere futbolu da ekledi.
Ücretsiz elektrik, bayram ikramiyesi ve maaş sözlerini hesap kitap yapmadan vereceğini vaadeden Kılıçdaroğlu, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan yayın ihalesine göz dikti.
'Maçlar artık şifresiz olacak'
Vaadi alay konusu oldu
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na 'kulüplerin yayın gelirleri ne olacak' şeklinde bir dizi soru ve eleştiri yağdırdı.
- TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yapılan anlaşmaya göre 2 yıllık 2,2 milyar TL kulüplere aktarılacak. TRT'nin 2022 yılın geliri ise 10.9 milyar TL olurken, net karı 2022 yılında 2.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.