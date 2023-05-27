Kılıçdaroğlu'ndan sporseverlere oy rüşveti: 'Lig maçlarını şifresiz yayınlayacağım' diyerek ülke futbolunu batırmayı vaadetti

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Özdağ ile yedi maddelik mutabakat imzalayan ve üç bakanlık verdiği iddia edilen Kılıçdaroğlu, "Özdağ ile bir pazarlık olmadı. Kendisi bir vatansever olarak geliyorum dedi" diye konuştu. Bilindiği üzere Özdağ, CHP lideri ile imzaladığı mutabakat öncesinde kendisini İçişleri Bakanı ilan etmişti.