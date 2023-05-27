|
Seçim

Kılıçdaroğlu'ndan sporseverlere oy rüşveti: 'Lig maçlarını şifresiz yayınlayacağım' diyerek ülke futbolunu batırmayı vaadetti

Sekizli koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde yapacağı ilk işlerden birinin maçların TRT'den şifresiz yayınlanmasının sağlayacağını ifade etti. Sosyal medyada 'Cem Uzan-vari söylemler' denilerek alay konusu olan bu vaat, 'futbolseverlere oy rüşveti' olarak yorumlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na 'kulüplerin yayın gelirleri ne olacak' şeklinde bir dizi soru ve eleştiri yağdırdı.

14:56 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri etkilemek için verdiği vaatlere futbolu da ekledi.

Ücretsiz elektrik, bayram ikramiyesi ve maaş sözlerini hesap kitap yapmadan vereceğini vaadeden Kılıçdaroğlu, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan yayın ihalesine göz dikti.

'Maçlar artık şifresiz olacak'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak."

Vaadi alay konusu oldu

Sosyal medyada alay konusu olan bu vaad,
'futbolseverlere oy rüşveti
' olarak yorumlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na 'kulüplerin yayın gelirleri ne olacak' şeklinde bir dizi soru ve eleştiri yağdırdı.

  • TFF ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında yapılan anlaşmaya göre 2 yıllık 2,2 milyar TL kulüplere aktarılacak. TRT'nin 2022 yılın geliri ise 10.9 milyar TL olurken, net karı 2022 yılında 2.4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeli kız çocuğu: Bizi tehdit etmeyin savaş bitince hepimiz geri döneceğiz
Savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeli kız çocuğu: Bizi tehdit etmeyin savaş bitince hepimiz geri döneceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi taktirde Suriyeli sığınmacı ve kaçakların en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine gönderileceğini söyledi. CHP Gençlik Kolları ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı. Ümit Özdağ da o anları paylaşarak "Elinize sağlık gençler" diyerek bir gönderi paylaştı. Millet İttifakı destekçileri ise aldıkları güçle Suriyelileri tehdit ve hakaretlere maruz bırakıyorlar.Suriyeli kız çocuğu Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyeliler gidecek' vaadinden sonra her gün sokaklarda tehdit edildiklerini ve hakarete maruz kaldıklarını söyleyerek, ülkelerine öldürülme korkusuyla dönemediklerini ifade etti. Türkiye'ye teşekkür eden kız çocuğu, ''Türkiye devletine çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Ülkemizde savaş var ondan geldik biz. Savaş bitince hepimiz geri döneceğiz.'' dedi.


#Kemal kılıçdaroğlu
#Futbol
#maç
#şifresiz yayın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 İstanbul Bakırköy Seçim Sonuçları