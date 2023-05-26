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Seçim

Memleket Partisi’nden 300 kişi AK Parti’ye geçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ardından istifa dalgası büyüyor. Hatay Dörtyol'da aralarında ilçe başkanının da olduğu 300 kişi Memleket Partisi'nden AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere ise kendisi ile birlikte 150 kişinin partiden istifa ettiği belirterek, "Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

14:11 . 26/05/2023 Cuma
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Memleket Partisi'nde istifa depremi.

Memleket Partisi'nde istifa depremi.

AK Parti Dörtyol İlçe teşkilatına aileleri ve üyeleri ile gelen Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç ve İlçe İkinci Başkanı Murat Oktay, 300 kişiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için AK Parti’ye geçti.


Düzenlenen rozet takma törenine AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Osman Görgen katıldı. Yamaç ve Oktay’a AK Parti rozetini Milletvekili Karahan ile ilçe başkanı Görgen taktı.


İlçe Başkanı Osman Görgen,
“Memleket Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Hidayet Yamaç bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’miz için çalışacaklarını söyleyerek Ak Parti ailesine katılmıştır. Katılımları bizleri mutlu etmiştir”
dedi.

Hatay'da 150 kişi istifa etti

Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde basın açıklaması yaptı. Akdere, 2,5 yıl önce 'Memleket Hareketi' ile çıktıkları yolculukta Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kala adaylıktan çekilen Genel Başkan Muharrem İnce'nin kendilerini ortada bıraktığını belirtti.


Kendisi ile birlikte 11 ilçede görevli 150 kişinin istifa ettiğini söyleyen Akdere,
"Başta Genel Başkan Sayın Muharrem İnce olmak üzere, parti meclisi ve MYK üyelerinden görevde olan arkadaşlarımdan hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum. Genç arkadaşlarımın adına da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü hiç kimseden menfaat beklentisi olarak siyaset yapmadık. Tamamen memleket sevdasıyla yola çıkmıştık. Bizim bu düşüncelerimizi boşa çıkardıkları için hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum"
dedi.




İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar
İnce'ye kaset kumpası sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Memleket Partisi Artvin il başkanı ve Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun ve Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu görevinden istifa ederek, partinin il örgütünü feshedip, yöneticilerle birlikte AK Parti'ye geçti. Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

#Memleket Partisi
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#istifa
#AK Parti
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