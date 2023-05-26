MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na: Milliyetçilik maskesi takarak milleti kandırabileceğini sanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tvnet'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ikinci turuna değinen Varank, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu, "Bu bir referandumdur" açıklamasına atıfta bulundu. "Bir kere referandum diyeceksek biz referandumu ilk turda zaten kazandık." diyen Varank, "Burada bir referandum yok. İki kişinin yarıştığı bir yarış. Aslında Kılıçdaroğlu bu işi bir referandum gibi göstermeye çalışarak kendisinin ne kadar zayıf rakip olduğunu da göstermeye çalışıyor. Demek ki kendisine güvenmiyor. Kendisini yok sayıyor." dedi.