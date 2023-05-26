MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na: Milliyetçilik maskesi takarak milleti kandırabileceğini sanıyor

Akçay, Atatürk'ün partisi CHP ile Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin taban tabana zıt olduğunu savundu.
Partisinin Manisa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Akçay, Türk milletinin 14 Mayıs'taki seçimlerde TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini hatırlattı.
Halkın yine 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla yeniden seçeceğini aktaran Akçay, şöyle konuştu:
- Akçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin taban tabana zıt olduğunu savundu.
'Kılıçdaroğlu'nun CHP'si emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadır'
- Cumhur İttifakı olarak terör örgütü ve destekçilerinin kökünü kazıyacaklarını anlatan Akçay, Türk milletinin, TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımını attığına işaret etti.