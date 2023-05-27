Roman vatandaşları temsil eden Güzel Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Güzel Parti’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ile partinin genel başkan yardımcıları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir araya geldi.
Görüşmede, 28 Mayıs seçim süreci, Roman vatandaşların meseleleri ve güncel konular ele alındı. Görüşmenin ardından Güzel Parti Genel Başkanı Akbulut, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı.
'Halkına sahip çıkana halk da sahip çıkmalıdır'
- Akbulut, vatandaşları, ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği, istikrarın sürekliliği, gelişim sürecinin devam etmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesi için oylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanmaya davet ettiğini belirtti.