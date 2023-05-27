Roman vatandaşları temsil eden Güzel Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

"Roman vatandaşların her ne sıkıntısı olmuşsa yakından ilgilenmiş, babacan tavrını hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde sürdürmüştür. 'Halkına sahip çıkana halk da sahip çıkmalıdır.' esasından hareketle Güzel Parti olarak 28 Mayıs seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her şehrindeki Roman vatandaşlarımızı da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum"