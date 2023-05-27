Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir

Sayın Kılıçdaroğlu görüşmelerimizde bize bir takım önerilerinde bulundu. Başkan yardımcılığı, bakanlıklar, olmayınca kolay dağıtıyorlar tabi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde ise biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve o da dedik ki

"Bunlar bizimde ilkelerimiz".