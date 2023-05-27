Yurt dışı oylar sayıma hazır

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi bitti ve oyların birçoğu Ankara ATO Congresium’a getirildi. 73 ülkede 167 temsilcilikte kurulan 3 bin 455 sandıkta kullanılan oyların sayısı toplam 1 milyon 783 bin 107 oldu. Bunun yanı sıra gümrük kapılarında kullanılan 122 bin 494 oy ile birlikte toplam 1 milyon 905 bin 605 oy kullanıldı. Böylece temsilciliklerde seçime katılma yüzde 52’den yüzde 55’e çıktı.

PUSULA KÜÇÜLDÜ, SANDIK AZALDI

Ayrıca ilk tura oranla zarf tek ve iki adaydan oluşan daha küçük bir pusulanın atılması nedeniyle yurt dışında bin 659 adet sandık azaldı. Gelen torbalar daha hızlı sayım olması için ilk tura göre daha fazla sandığa bölüştürülecek. Bu çerçevede sayım bin 460 sandık üzerinden yapılacak.

KANADA OYLARINA RÖTAR

Yurt dışında kullanılan oylar uçak ile başkente diplomatik kuryeler tarafından getirildi. Avrupa’dan getirilen oyların birçoğu charter uçuşlar ile getirilirken uzak ülkelerden getirilecek oylar tarifeli uçaklar ile ulaştırılıyor. Türkiye’ye gelecek sandıklardan sadece Kanada oyları ATO’ya ulaşmadı. Tarifeli uçağın rötar yapması nedeniyle geciken oylar da bugün başkente gelecek.

Odaya 5 kilit

Yurt dışından getirilen oylar yüksek güvenlik önlemleri ile korunuyor. Polis, Çevik Kuvvet ve güvenlik kameralarının 24 saat izlediği odanın kapısında 5 tane asma kilit bulunuyor. Bu asma kilitlerin anahtarları AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti temsilcileri ve YSK yurt dışı ilçe başkanının elinde bulunuyor. 5 temsilcinin onayı olmadan oda açılamıyor ve işlem yapılamıyor.







