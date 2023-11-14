14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle Özel MMT Amerikan Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Dr. Yusuf Dürmüş, diyabet hastalığı ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vererek, Türkiye’de 20 yaş üstü her 7 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu dile getirdi. Dr. Yusuf Dürmüş, şeker hastalığının en yaygın belirtilerinin su içme isteğinde artış, çok fazla idrara çıkma, iştahta artış olmasına rağmen kilo kaybı, halsizlik, çabuk yorulma, ağız kuruluğu gibi şikâyetler olduğunu söyledi. Peki, şeker hastalığı neden olur? Şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerekir? İşte soruların yanıtları.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Diyabet hastalarında genellikle başlangıç şikayetleri olarak su içme isteğinde artış, çok fazla idrara çıkma, iştahta artış olmasına rağmen kilo kaybı, halsizlik, çabuk yorulma, ağız kuruluğu gibi spesifik olmayan semptomlar olduğunu dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yusuf Dürmüş, “Bazı hastalar kaşıntı, bulanık görme, inatçı enfeksiyonlar, iyileşmeyen yaralar, tekrarlayan mantar enfeksiyonları ile başvurabilir. Bu bulgularından herhangi birine sahipseniz en yakın dâhiliye uzmanına başvurulması önerilir. Diyabet tanısı çok basit yöntemlerle konulabilir. Açlık kan şekeriniz 126 üzerinde, tokluk kan şekeriniz 200 üzerinde ve üç aylık şeker ortalaması (A1c) 6,5 üzerinde ise tedavi başlanmalıdır. Tüm gebelere 24-28 haftalar arasında şeker yükleme testi yapılmalıdır” diye konuştu.

TİP 1 VE TİP 2 DİYABET NEDİR?

Şeker hastalığı, iki ana tipe ayrılır:

Tip 1 diyabet: Tip 1 diyabet, otoimmün bir hastalıktır. Bu, vücudun bağışıklık sisteminin, insülin üreten pankreastaki hücreleri yok ettiği anlamına gelir. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya gençlik döneminde teşhis edilir.

Tip 2 diyabet: Tip 2 diyabet, en yaygın diyabet türüdür. Bu, genellikle obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve aile öyküsü gibi faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Tip 2 diyabet, genellikle yetişkinlik döneminde teşhis edilir.

Şeker hastalığının, vücuttaki insülin hormonunun eksik üretilmesinden kaynaklı ortaya çıktığını belirten Dr. Dürmüş, “Şeker hastalığı, insülinin yetersiz sentezi veya üretilen insüline dokularda yeterli cevap alınamaması ile karakterize bir hastalıktır. Türkiye’de 20 yaş üstü her 7 kişiden birinin diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Bu oranla Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer almaktadır. Tip 1 DM genç ve zayıf hastalarda, insülin üretim eksikliği ve vücudun insüline karşı antikor oluşturması ile izlenir. Tip 2 DM ise genellikle 35 yaş üzeri, obez, aile öyküsü olan, sedanter yaşayan kişilerde görülür. Tip 2 DM belirgin daha sık görülür” dedi.

ŞEKER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Şeker hastalığı, kan şekeri seviyesinin normalden yüksek olduğu kronik bir hastalıktır. Kan şekeri, vücuttaki enerji için kullanılan glikozun seviyesidir. Pankreas, insülin adı verilen bir hormon üretir. İnsülin, glikozun hücrelere girmesine yardımcı olur. Şeker hastalığında, pankreas yeterince insülin üretmez veya ürettiği insülin etkili bir şekilde kullanılmaz. Bu, kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur.

ŞEKER HASTALARI NASIL BESLENMELİDİR?

Diyabet tanısı konulan her bireyin öncelikle beslenme düzeni oluşturması gerektiğini söyleyen Dr. Yusuf Dürmüş, “Kilo verme, haftada 3-4 gün yarım saat yürüyüş, sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişikliği ile tedaviye başlanmalıdır. Yeni tanı hastaların yüzde 10-15’inde sadece bu önlemlerle diyabetin önüne geçilebilir. Bunların yeterli olmadığı hastalarda şeker hapları (oral antidiyabetik) ve insülin tedavisi ile hastalar uygun kan şekeri düzeyine düşürülür. Diyabet tedavi edilmediği takdirde ayak yaraları ve damar tutulumu nedeniyle uzuv kaybı, göz tutulumu nedeniyle katarakt ve körlük, böbrek tutulumu nedeniyle diyaliz ihtiyacı, kalp ve beyin damarlarında ilerleyici hasar nedeniyle kalp krizi ve inme, sinir uçlarının tutulumu nedeniyle ellerde ve ayaklarda yanma-uyuşma- karıncalanma- his kaybı görülebilir. Günümüzde güncel bilgiler, yeni geliştirilen tablet ve insülinler ile diyabet tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Diyabetten değil geç kalmaktan korkmalıyız. Erişkin yaştaki her bireyin yıllık kan şekeri, kolesterol ve kalp şeridi takibi yapması, sigaradan, hareketsiz yaşamdan ve obeziteden kaçınması önerilir” diyerek sözlerini tamamladı.







